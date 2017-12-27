Yumurtacılar Gelecekten Umutlu

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan basın mensupları ile bir araya gelerek sektör hakkında bilgi verdi. Tezcan 2017 senesinin bir kısmında satışların zararına gerçekleştirildiğini, özellikle yaz aylarında yumurta fiyatlarının 14 kuruşa kadar düştüğünü belirtti. Kış aylarının kapıyı çalmasından itibaren sektörün yeniden canlandığını dile getiren Tezcan şu anda 32 kuruş civarında satış yaptıklarını belirtti. 2017 yılının kazancından genel olarak memnuniyet elde edemediklerini ifade eden Tezcan yeni yılda devreye girecek farklı ihracat ülkeleri ile morallerinin düzeleceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Katar’a Haftada 15-20 Tır Ürün Gidiyor

İhracatta sürekli yeni Pazar arayışında olduklarını söyleyen Tezcan 2018 yılı açısından en büyük hedeflerinin İran piyasasında yer almak olduğunu anlattı. Bu ülkeden alınan taleplerin ardından hükümetler arasında da anlaşmaların sağlandığını söyleyen Tezcan gerekli izinlerin alınmasının ardından İran pazarında söz sahibi olmayı umduklarını belirtti.

Mevcut ihracat ülkeleri arasında Avrupa Birliği’nin de önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Tezcan, buraya B sınıfı yumurta ihracatı yapıldığını ancak gelecek bir talep üzerine A sınıfı ihracatta yapabileceklerini ekledi. Şimdiye kadar ihracat konusunda en düzeyli çalıştıkları ülkelerin Irak ve Katar olduğunu ifade eden Tezcan Katar’a haftada 15-20 tır yumurta gönderildiğini sözlerine ekledi.

Günde 5 Milyon Yumurta Üretiliyor

Türkiye genelinde toplamda 110 milyon tavuk bulunuyor. Ülke geneli üretilen toplam yumurta miktarı ise günlük 80 milyon. Başmakçı ilçesinde gerçekleştirilen üretim ise günde 5 milyon yumurta. Bu üretimin büyük bir çoğunluğu yurt dışına ihraç ediliyor.