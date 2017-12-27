Markalar İçin Dijitalleşmenin Önemi Açıklandı

“Dijital marka” kavramı belleklerimizdeki yerini çoktan aldı. Dijital markaların öncüleri günden güne yerlerini sağlamlaştırırken; global veya yerel hiçbir marka dijital dönüşüme kayıtsız kalamadı. Bunun bir sonucu olarak da günümüzde markaların kurumsal kimliklerini dijital kimliklerinden bağımsız düşünmek artık pek de mümkün değil. Peki dijital marka olmak için, dijitalde doğru konumlanmak için neler yapılmalı?

Dijital strateji oluşturulurken marka kimliğini markanın dijital kimliğinden bağımsız düşünmek hatalı olacaktır. Hatta bir adım ileriye gidersek, markaların kurumsal kimlikleri oluşturulurken markanın dijitaldeki konumu ve kimliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Kurumsal çizgileri dijitalle entegre hale getirmeden dijitalde konumlanmak markanın geleneksel kodlarından kopamadığını ve dijital dönüşüme adapte olamadığını göstermektedir. Oyunu dijitalin kuralları ile oynamak gerektiğini kavrayan markalar dijitalleşebilen ve nihayetinde “dijital marka”lar haline gelirler.

Dijital trendleri takip etmek ve doğru noktalarda uygulamak da dijitalde konumlanabilmek adında olmazsa olmaz. Dijital gündem çok hızlı değişip yenilenmekte, bu tempoya ayak uydurabilmek için doğru bir ekiple bir araya gelmek, doğru işleri doğru zamanda hayata geçirmek adına markaların elini güçlendirecektir. Markayı yakından tanıyan bir ekip, markanın ve daha önemlisi tüketicinin dijital ihtiyaçlarına doğru şekilde karşılık verebilmeyi sağlayacaktır.

Pazarlama kurallarının da değişime uğradığı ve hatta yer yer baştan yazıldığı günümüz dijital ortamında değişmeyen yegane şeyin ihtiyaçlara cevap verebilmek olduğu oldukça açık. Kitlelerin ihtiyaçları ise artık dijitalden bağımsız düşünülemez. Dijital ya da dijitalleşen marka olabilmek için kullanıcıların feedback’lerine kulak vermek oldukça önemli. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden ayrılan belki de en önemli nokta tüketiciyle birebir ve çok hızlı bir iletişimde bulunmak olduğu için reaksiyonları doğru okumak tüm markalar için olmazsa olmazlar arasında yer almalı.

Mecralar değişse de ihtiyaçlar her zaman var olmaya devam edecek. İhtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilmek adında tüketici davranışlarını analiz etmek en önemli husus olacaktır.

Günümüzde de tüketici davranışları dijitalde ve hatta dijitalle şekillenmektedir. Dijitalin kalbinde yer alan markalar daha da sevilip büyürken, dijitale adapte olamayan markalar geride kalmaya mahkumdur. Dijitale gereken önemi vermek, işin ehli profesyonellerle bir araya gelmek, trendleri yakından takip etmek ve tüketici davranışlarını iyi analiz etmek markaları bir adım öteye taşıyacaktır