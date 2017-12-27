MSC Cruıses'den 165 Euroluk Tatil

Avrupa, Güney Afrika ve Güney Amerika’nın pazar lideri gemi firması MSC Cruises, 2018 Akdeniz programları özelinde çok avantajlı bir kampanya başlattı. “Cruise Only” olarak ifade edilen, 3-4 gecelik alternatifli Akdeniz gemi seyahatleri, tam pansiyon konaklama imkanı ve 3 ülkeye kadar gezebilme şansı ile vergiler dahil 165 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

“Cruise Only” programları adından da anlaşılacağı gibi, 3-4 gecelik gemi seyahatinin tam pansiyon olarak dahil olduğu, uçak biletlerinin ise seyahat severler tarafından satın alındığı programlar. Şimdiden uçak biletlerini ekonomik fiyatlarla satın alan veya sahip oldukları milleri ile uçak biletini alabilenler bu keyifli seyahatler için yola çıkıyorlar. 18 Eylül 2018 hareketli MSC Orchestra ile İspanya-Fransa-İtalya’nın gezilebildiği 3 gecelik program vergiler dahil sadece 165 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Arzu edenlere, baharın en güzel dönemi olan Nisan ayı içinde, 3-4 gecelik alternatif programlar da sunuluyor. Nisan ayı programlarında, İtalya, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Fransa ve İspanya gibi ülkeleri de keşfetmek mümkün. Nisan ayındaki Cruise Only programları ise, 329 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.