Narenciye Ürünlerini Toplayacak İşçi Bulunamıyor
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Narenciye Ürünlerini Toplayacak İşçi Bulunamıyor


Narenciye Ürünlerini Toplayacak İşçi Bulunamıyor
Narenciye Ürünlerini Toplayacak İşçi Bulunamıyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-27 Saat: 09:59:25
Anasayfa Eko Gündem Narenciye Ürünlerini Toplayacak İşçi Bulunamıyor

Türkiye’de işsizliğin en yoğun olduğu yerler arasında yer alan Adana’da günlük 60 lira yevmiye ile narenciye toplayacak işçi bulunamıyor.

Konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Seyhan Ziraat Odası ikinci başkanı Cahit İncefikir, bölgedeki narenciye bahçelerinin yüzde 25 oranında arttığını, birçok ihracatçının da yurt dışına ürün göndermek amacıyla anlaşmalar yaptığını belirtti. Ancak ürünü toplatmak için gerekli olan personelleri bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren İncefikir ovada çok fazla miktarda ekim ve dikim olduğunu, yeni ürün cinsleri ile birlikte bahçe sayılarının da arttığını belirtti.

Portakalı Dalında Görmemiş İşçilerimiz Var

Bahçe sayısının artması ile birlikte işçi talebinde yaşanan artışın karşılanmasında önemli sorunlar yaşanmaya başladığını dile getiren İncefikir mevcut şartlarda Suriyelileri çalıştırmak zorunda kaldıklarını anlattı. İncefikir zaman zaman Suriyelilerin yaşadıkları kamp bölgelerinden personel toplamak zorunda kaldıklarını açıkladı. İncefikir portakalın yerde yetiştiğini düşünen işçiler ile ürünü toplamak zorunda kaldıklarını ifade ederek bu durumun da hem ürün verimine hem de dayanıklılığına olumsuz etkilerinin olduğunu açıkladı.

Üründe Sorunlar Yaşıyoruz

Yevmiyenin 60 lira civarında olmasına rağmen işçi bulamadıkları için işi bilmeyen kişiler ile çalıştıklarını ifade eden İncefikir, bu durumun da ürüne zarar verdiğini söyledi. İthal ettikleri ürünlerin 1 ay boyunca dolaşımda olduğunu ifade eden Başkan kesim hataları ve toplama aşamasında ürüne sert davranılmasının çürümeye neden olduğunu dile getirdi. Normalde ihracatta yüzde 10 seviyesinde bir çürüme seviyesi olmasına rağmen son bir yıldır bu rakamın yüzde 30’lara ulaştığını belirten İncefikir işsizliğin en yüksek olduğu şehirlerden biri olan Adana’da yaşanan bu durumun kendileri için önemli kayıplara yol açtığının altını çizdi.

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