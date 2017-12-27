Gayrimenkul Sektörüne Yatırım Desteği

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu (GKLP) ve Urban Land Institute (ULI Türkiye) sektörde çalışan gençlerin kariyerlerini geliştirmelerine destek olmak üzere; mentor-menti programları başlattı. Programlar kapsamında gayrımenkul sektörüne emek vermis 20 duayen isim, başvurular arasından seçilen 20 gençle mentor ve menti olarak eşleştirildi.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Mentor-Menti Programı ve ULI Türkiye Young Leaders Mentorship Programı kapsamında eşleşen mentor ve mentiler, Yapı Endüstri Merkezi’nde (YEM) düzenlenen tanışma etkinliğinde biraraya geldi.

“Mentor-Menti Programımız Daha da Büyüyecek ve Yayılacak”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal, “Gayrimenkul sektörünün Türkiye’deki kurumsal geçmişi on-onbeşyıl civarında. Mentorluk Programımıza hem bu sürece şahit olmuş hem de çok ciddi anlamda katkısı bulunmuş isimler katılıyor. Mentilerimize çok güzel rol model olacaklarına inanıyorum ve mentilerimiz adına bunun büyük bir şans olduğunu söyleyebilirim. Şahsen ben de menti olarak bu isimlerden feyz almak isterim” dedi. ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal, mentorluk görevini üstlenen isimlerin Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği’nden mentorluk eğitimi aldığını belirtti ve kısa süre içinde 20 kişinin daha eğitim alacağını, böylelikle programın büyüyerek daha da yayılacağını söyledi.

“Menti Arkadaşlarımı Cesaretlerinden Dolayı Kutluyorum. Çünkü İnsanın Yapacağı En Zor Yolculuk Kendine Doğru Yolculuktur”

ULI Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun ilk icraat olarak gerçekleştirdiği anket çalışması ile sektördeki kadının fotoğrafını çektiğini söyleyen Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Pınar Ersin Kollu, “Anketten elde ettiğimiz sonuçlardan biri mentorluk ve mentilik programıydı. Menti arkadaşlarımı, tebrik ediyorum ve cesaretlerinden dolayı da kutluyorum. Çünkü insanın yapacağı en zor yolculuk kendine doğru yolculuktur. Ve onlar bunu kabul ettiler. Çok da şanslılar. Çünkü yanlarında olacak rehberleri çok deneyimli, çok iyi niyetli, sektöre emek vermiş insanlar, kadınlar, erkekler. Umuyorum bu yol herkes için hayırlı ve çok aydınlatıcı olur” dedi.

“Bizim de Aslında Onlardan Öğrenecek Çok Şeyimiz Var”

ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal ve Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Pınar Ersin Kollu da mentor olarak programda yer aldı. ULI Türkiye Young Leaders Mentorship Programı kapsamında menti Serhan Savaşoğlu ile eşleşen Mentor Zafer Baysal, “ULI İcra Kurulu olarak arkadaşlarımızın bu sektörün gerçekten önce gelen tecrübeye sahip 20-25 yıl tecrübeye sahip insanlardan oluştuğunu gördüğümüzde dedik ki bunu genç arkadaşlarımızla biz paylaşmalıyız ve mentorluk yapmalıyız. Öte yandan bugün kullandığımız teknolojiyi geliştirenler, yüzlerce milyar dolarlık şirketlerin sahipleri hep genç kuşak. Yani bizim de aslında onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. İnanıyorum ki Serhan ile bu yolculuğumuzda ben de bu konudaki eksiklerimi kapatacağım, karşılıklı birbirimizden besleneceğiz. Mentimden hassaten rica ediyorum. Lütfen bizi de shape up yani şekillendirin çağa hazırlayın. Iskalamayalım, kaçırmayalım” dedi.

“Çok Kıymetli Mentorlarımızın Bizlere Yol Göstermesi Bizim de Onlardan Feyz Alabilmemiz Umuduyla Bu Programa Katıldım”

Zafer Baysal’ın mentisi Serhan Savaşoğlu ise, “Aslında insanın kendi öz nedenine yolculuğu çok kıymetli, çok değerli. Bu nedenle benim de kendi kariyer yolculuğumda, mesleki ve kişisel gelişimimde benzer yollardan geçmiş çok kıymetli mentorlarımızın bizlere yol göstermesi bizim de onlardan feyz alabilmemiz umuduyla bu programa katıldım. Kendi kariyer planlamam ile ilgili aklımda bazı sorular var. Onları detaylıca konuşup, güzel, keyifli bir çalışma ortamı oluşmuş olacak” dedi.

“Mentorluk Dünyasında Gördüklerimle Gayrimenkul Sektörünü Buluşturmak İstedim”

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Mentor Menti Programı kapsamında mentor olarak menti Burcu Algül ile eşleşen Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Pınar Ersin Kollu, “Ben yaklaşık 17-18 senedir gayrimenkul sektöründeyim ve 2 binli yıllardan bu yana sektörün gelişimi ile paralel kendi kariyer gelişimimi de gerçekleştirme şansı elde ettim. Belli bir noktadan sonra şöyle bir duygu gelişmeye başlıyor: Neyi aktarabilirim, nasıl yardımcı olabilirim, kendimi aşan ne yapabilirim? Benim eğitimlerim arasında koçluk ve mentorluk da vardı. Bu anlamda bu sorunun cevabını bulmam çok zor olmadı. Ve mentorluk dünyasında gördüklerimle gayrimenkul sektörünü buluşturmak istedim. Bu proje ile ilgili yola çıkarken de niyetim buydu. Tabi ki mentor da olmak istedim. Umarım mentim ve benim için güzel bir yolculuk olur. Ben de ondan çok şey öğreneceğimden eminim. Mentorlukta amaç aslında mentiye hizmet etmek, ama ister istemez siz de birtakım paylaşımlarla mentor olarak kendi içinize mutlaka dönüyorsunuz. Ben bu dönüşlerde de mentimin bana mutlaka ışık tutacağına inanıyorum. Güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum” dedi.,

“Deneyim Yaşanılarak Kazanılan Bir Şey ve Bu Bilgiyi Çok Rahat Bulamıyorsunuz”

Mentor Pınar Ersin Kollu’nun mentisi Burcu Algül ise “Gayrimenkul sektöründeki duayen isimlerin bu şekilde yardım etmek istemesi bende açıkçası çok güzel bir ilgi uyandırdı ve ilanı görür görmez de ben de bu işin içinde olmalıyım dedim. Özellikle deneyim yaşanılarak kazanılan bir şey ve bu bilgiyi de çok rahat bulamıyorsunuz. Böyle kişilerin bir insana dokunmak istemesi beni çok etkiledi. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Açıkçası beklentim çok yüksek. Çok güzel bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum ve kalpten de inanıyorum” dedi.