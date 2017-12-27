BEDAŞ Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışının İstanbul’da da etkisini göstereceğini açıklarken İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyonu aşkın aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) da olası arızalara karşı erken alarma geçti. BEDAŞ, 1.586 çalışanını arızalara anında müdahale etmek üzere 7/24 çalışma prensibi ile sahada görevlendirirken kış şartlarına özel koruyucu malzemeleri artırdı. Bu arada BEDAŞ yeni yılda abonelerinin enerji sorunu yaşamaması için 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak tarihlerinde bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintileri de iptal etti. Şirket, Alo 186 Çağrı Merkezi, BEDAŞ Destek Twitter hesabı ile gelen talep ve şikâyetlere yanıt verirken personelini de sahada olası arızalara karşı hazır tutacak.

Şebeke Bakım Çalışmaları Tamamlandı

İstanbul’un Avrupa yakasındaki 22 bölgede, 3.573 km² alanda, 26 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan BEDAŞ, yıl içinde sert hava koşullarına yönelik bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem vererek hazırlıklarını tamamladı. Kış hazırlıkları kapsamında yer altı ve üstü hatların genel kontrolleri yapıldı. BEDAŞ, tarama işlemlerine paralel olarak dağıtım şebekesinin müdahale gerektiren yüzde 65’lik kısmında bakım çalışmalarını tamamladı. Son 3 ayda arıza kaynaklı kesinti sayısında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında iyileşme sağlandı.

BEDAŞ, rutin bakım çalışmaları ve kış hazırlıklarının yanı sıra meteorolojiden gelen olası fırtına, yoğun kar yağışı gibi uyarılar doğrultusunda da bir dizi önlem aldı. BEDAŞ, kış şartlarına özel olarak kullanılan koruyucu malzemelerden olan kimyasal izolasyon malzemesi, izole klemens, trafo bara koruma malzemesi, iletken koruyucu malzemeleri de artırdı.

Hazırlığımızı Yaptık

Kış aylarında elektrik tüketimin bahar aylarına göre yüzde 19’a varan oranda arttığına işaret eden BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek arızalara karşı ekiplerimiz aralıksız görev yapıyor. 1.586 saha çalışanımız ve 205 aracımız arızalara anında müdahale ederek müşterilerin herhangi bir sorun yaşamaması için her türlü hava koşulunda hizmet vermeye devam ediyor. 2013 yılından 2016 yılına kadar bölgemize yaptığımız yatırım miktarı 1 milyar 107 milyon TL’ye ulaştı. 2017 yılını da 365.1 milyon liralık yatırımla tamamlayacağız. 2013-2020 arasında İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmetine yapacağımız toplam yatırım tutarı ise 2.1 milyar TL’yi bulacak” dedi.

Yeni yılın tüm Türkiye’ye barış ve huzur getirmesi temennisinde de bulunan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Biz şirket olarak 2018’de de yatırım yapmaya, ülkemize istihdam yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.