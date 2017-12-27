Yılbaşı Nedeniyle Satışlar Arttı Ancak Tedirginlik Devam Ediyor

Yılbaşının yaklaşması perakende sektöründe canlılık yaşanıyor. Yeni yıl yaklaşırken perakendeciler satışlarının yüzde 30 arttığını kaydediyor. Bazı alışveriş merkezi yöneticileri son 3 ayın toplamında yaşanan satış miktarı kadar aralık ayı süresince satış gerçekleştiğini belirtiyor. Black Friday kampanyaları ile başlayan ve yıl sonu indirimleri ile devam eden bu sürecin hem kendileri hem de vatandaşlar açısından bereketli devam ettiğini dile getiren perakendeciler 2018 yılının zor geçmesinden korktuklarını dile getirdi.

Satışlarda Ağırlık Televizyon ve Cep Telefonunda

Konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kategori Mağazacılar Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım, yılbaşı sürecinin perakende mağazalarına canlılık kattığını anlattı. Son günlerin sektörde faaliyet gösterenleri sevindirdiğini dile getiren Gökyıldırım en çok satın alınan ürünler arasında televizyon, küçük ev aletleri ve cep telefonlarının yer aldığını kaydetti.

Her yılın son 10 günü boyunca satışların artış gösterdiğini dile getiren Gökyıldırım, şu anda geçen aya göre satışlarda yüzde 30’a varan ivme olduğuna dikkat çekti. Gökyıldırım, genel olarak markaların peşin fiyatına 10 taksit kampanyaları ile müşteri çekmeye çalıştıklarının da altını çizdi.

İhtiyaç Değil Hediye Alınıyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Matraş Deri markasının sahibi Erdal Matraş da tüketicilerin bu dönemde çoğunlukla hediye alışverişi yaptıklarını belirtti. Senenin son günlerini bereketli geçirdiklerini belirten Matraş, 2018 yılı açısından ise tedirgin olduklarının altını çizdi. Zor bir yıl geçirebileceklerine dikkat çeken Matraş özellikle AVM kiralarının yüksekliğinin perakende sektöründe sıkıntılara neden olduğunu vurguladı.