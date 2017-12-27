DYE Kimya Sektöründe En Başarılı Ar Ge Merkezi Seçildi
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DYE Kimya Sektöründe En Başarılı Ar Ge Merkezi Seçildi


DYE Kimya Sektöründe En Başarılı Ar Ge Merkezi Seçildi
DYE Kimya Sektöründe En Başarılı Ar Ge Merkezi Seçildi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 10:19:47
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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ar Ge Merkezleri Zirvesi sonrasında DYO şirketinin 4. kez en başarılı Ar Ge Merkezi olarak seçildiği açıklandı.

Boya sektörünü çok sayıda inovatif ürünle tanıştıran DYO’nun Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi’nin 2016 sonuçlarına göre ‘Kimya Sektörünün En Başarılı Ar-Ge Merkezi’ seçildi. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren ve Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip boya şirketi unvanını da elinde bulunduran DYO, 2012, 2013 ve 2015’ten sonra dördüncü kez ‘Kimya Sektörünün En Başarılı Ar-Ge Merkezi’ ödülünün sahibi oldu. 20-21 Aralık tarihlerinde yapılan 6’ncı Ar-Ge Zirvesi’nde ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den , DYO Ar-Ge Merkezi adına İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Yaylalı aldı.

Ar Ge Merkezleri Arasında İlk 10'da

Cirosunun yüzde 2,5’ini Ar-Ge’ye ayıran DYO’nun Çiğli fabrikası Ar-Ge Merkezinde toplam 70 çalışanı bulunuyor. Ar-Ge Merkezleri arasında Türkiye’de ilk 10’da yer alan DYO, boya sektörünün geleceğini; katma değeri yüksek , verimliliği arttıracak, çevre dostu, yenilikçi teknolojilerin belirleyeceğine dair öngörüsü ve vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Dyo Boya, 2016 yılında da yeni ürün tasarımlarında, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yanısıra, tedarikçileri ve müşterileri ile de çeşitli işbirliklerine imza attı. Ayrıca, Sanayi-Sanayi işbirliğine yönelik projelerle etkin işbirliği sağlayarak yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulundu.

Çok Sayıda Proje Ürüne Dönüştü

Dördüncü kez ‘en başarılı merkez’ seçilmeleri nedeniyle çalışma arkadaşlarını kutlayan DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Serdar Oran, “Ar-Ge merkezimizde çok sayıda proje ürüne dönüştü. Ürün satışlarımızda yeni ürün projelerimizin payı çok yüksektir. Teknolojideki öncü rolümüzü sürdürürken, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla fark yaratan, katma değerli ürünleri Pazar sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

DYO ekonomi haber basın bülteni
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