Tesla, Elektrikli Ailesine Kamyonet Ekleyecek

Elektrikli araçta dünya markası olan Tesla, yeni bir model için iş başına geçti. Konuyla ilgili açıklamayı şirket patronu Elon Musk yaptı. Muks, elektrikli kamyonet üretiminin Model Y ardından başlayacağını duyurdu.

Tesla Yine Bir İlk Peşinde

Tesla elektrikli araç sektörüne yeni nefesler kazandırmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil elektrikli kamyon derken şirket şimdi de elektrikli kamyonet üretimi için gün saymaya başladı. Pickup modeli üzerinde çalıştıklarını kaydeden şirketin üst düzey yöneticisi Elon Musk, Tesla imzalı elektrikli kamyonetin Model Y ardından üretileceğini açıkladı. Musk açıklamasında elektrikli kamyonet üretiminin yaklaşık beş senedir aklında olduğunu, üretime geçmek için sabırsızlandığını belirtti.

Elektrikli Pazarı Genişliyor

Tesla’nın patronu tarafından Twitter üzerinden yapılan bu açıklama sektördeki rekabetin iyice artacağının sinyallerini verdi. Elektrikli araçların kullanımı her geçen gün artarken, kamyonet modelinde Tesla yine bir ilke imza atacak gibi görünüyor.

Şirketin 2017’nin Haziran ayı raporunda yer alan bilgilere göre Tesla Model Y, Model 3 üretim bantlarından çıkacak. Buda Model Y’nin markaya ait diğer modellerden çok farklı olmayacağı şeklinde yorumlandı. Model 3 üretim bandında modelin sedan versiyonunun da üretildiği bilinenler arasında yer alıyor.

Sahneye 2020’de Sahneye Çıkabilir

Tesla, Model Y üretimi için 2019 yılının ilk yarısına işaret ederken, görünen o ki şirket kamyonet pazarına da hızlı bir giriş yapacak. Bilindiği üzere elektrikli araç devi geçtiğimiz aylarda Tır Semi’ye görkemli bir tanıtım düzenlemiş, sektördeki taşların yerinden oynamasına neden olmuştu. Semi’ye olan yoğun ilgi şirketin gelecek planlarını gözden geçirmesini beraberinde getirmiş, toplu taşıma araçları da dahil yeni modeller üzerinde durulmaya başlanmıştı. Tesla’nın son bombası ise kamyonet sektörüne yönelik oldu. Şirket patronu Musk’un açıklamalarından ve Tesla’nın gelecek planlarından yola çıkılırsa pickup modelinin piyasaya sürülmesi 2020 yılına işaret ediyor.