Kaçak Elektrik ve Bitcoin İddialarına Açıklama
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Kaçak Elektrik ve Bitcoin İddialarına Açıklama


Kaçak Elektrik ve Bitcoin İddialarına Açıklama
Kaçak Elektrik ve Bitcoin İddialarına Açıklama Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 10:40:54
Anasayfa Şirketler Kaçak Elektrik ve Bitcoin İddialarına Açıklama

Bir süredir Güneydoğu bölgesinde kaçak elektrik ve Bitcoin üretildiği iddialarının ardından Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi konuya açıklık getiren açıklamalar yaptı.

Dicle Elektrik Dağıtım şirketi, basında yer alan "Diyarbakır'da bir evde fabrika kadar elektrik tüketilmesi nedeniyle operasyon yapıldığı, evlerde ve ahırlarda Bitcoin üretildiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, yetkililerden veya vatandaşlardan 'kaçak elektrikle Bitcoin üretildiğine' dair kendilerine ulaşan bir ihbar olmadığını belirtti. Dicle Elektrik yönetimi, gelecek ciddi ihbarları değerlendireceklerini ve kaçak elektrik kullanmanın hukuki sonuçları olduğunu, kaçak elektriğin Bitcoin üretiminde veya daha farklı bir amaçla kullanılmasının yasal sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, gazetecilerden gelen kaçak elektrikle mücadele sorularına verilen bir yanıtın, Bitcoin sorusuna verilen bir yanıt gibi kamuoyuna sunulmasının gerçeklerle uyuşmadığı belirtildi. Dicle Elektrik şirketinin hiçbir yetkilisinin, hizmet verdikleri illerde Bitcoin'e yönelik bir operasyon yapıldığına dair bilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, buna rağmen basında bu yönde haberlerin yer almasının anlaşılamaz olduğu kaydedildi. Dicle Elektrik, kaçak elektriğe karşı mücadeleyi ve denetimleri aralıksız sürdürdüklerini, Güneydoğu'da kaçak kullanım oranının yıllar bazında düzenli olarak azalmaya devam ettiğini ve ister Bitcoin üretiminde, ister sulamada, ne amaçla kullanılırsa kullanılsın, kaçak elektriğe taviz verilemeyeceğini vurguladı.

Dicle Elektrik, olası Bitcoin kurnazlıklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyardı. Dolandırıcıların, kaçak elektrik kullanarak Bitcoin kazancı elde etme vaadiyle kendilerine teklif getirmesi durumunda vatandaşların buna müdahil olmamaları gerektiği belirtildi. Dicle yönetimi, vatandaşları, bir yatırım aracı olup olmadığı ekonomi uzmanlarınca bile tartışılan Bitcoin'den para kazanmayı düşünürken, kaçak elektrik kullanımından doğacak maddi zararlar ve olası icra işlemleri veya tekrarında hapis cezasıyla sonuçlanabilecek yasal sorumluluklar hakkında uyardı.

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