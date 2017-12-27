Ceconomy Hedeflerini Gerçekleştirdi

En hızlı büyüyen ülkelerinde başında gelen MediaMarkt Türkiye’nin doğrudan katkısıyla CECONOMY, ilk yılını büyümeyle kapadı ve stratejik öncelikli ilan edilen Türkiye’ye olan yatırımların artacağını açıkladı

2016/17 mali yılında satışlar, özellikle çevrimiçi/mobil ve hizmet sektöründeki büyümenin etkisiyle, yüzde 1,3 artışla 22,2 milyar avro seviyesine yükseldi

CECONOMY AG, 2016/17 mali yılında hedeflerine ulaştı ve daha da büyümeyi planladığını açıkladı. En hızlı büyüyen ülkelerinde başında gelen MediaMarkt Türkiye’nin doğrudan katkısıyla CECONOMY, ilk yılını büyümeyle kapadı ve stratejik öncelikli ilan edilen Türkiye’ye olan yatırımların artacağını açıkladı.

Önümüzdeki yıl CECONOMY, toplam satışlarda ve FVAÖK ve FVÖK'de en azından tek haneli rakamların ortasında olacak şekilde artış bekliyor. CECONOMY, ilk bağımsız yılında Avrupa'nın tüketici elektroniği platformunun lideri olması yönündeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Bugüne kadar verdikleri tüm sözleri tuttuklarına değinen CECONOMY AG CEO'su Pieter Haas, "Bundan sonra da duyurduğumuz tüm yenilikleri sunmaya devam edeceğiz. Tüm kanalları akıllıca birbirine bağlama yaklaşımımız yeni yılda belirleyici rol üstlenecek. Online, mobil, mağaza içi ve ev olmak üzere, perakende ve tüketici elektroniği sektörlerindeki müşteri davranışları değişikliklerine uygun dönüşümü yaşıyoruz. Böylece, hizmetlerimize odaklanmamızı ve sadece ürünler değil çözümler sunmamızı da kapsıyor. Avrupa tüketici elektroniği sektöründe açık ara bir numarası CECONOMY, geçen yıl bu konumunu daha da güçlendirdi. Tüketici elektroniği sektörünün temel dönüşümünün sunduğu fırsatlardan yararlanmak için geleceğe hazırız ve mükemmel bir konumdayız," dedi.

Çok başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “2018 yılında sektöre getireceğimiz ilklerle Türkiye’de büyümemizi sürdürerek, başarımızı daha da ileri taşıyacağız. Yeni yılda onlarca yeni mağaza açmanın yanı sıra internet satışlarımızdaki büyümeyi daha da artıracağız. Belki de en önemlisi, yeni yılda katma değerli hizmetlerimizle fark yaratacağımız bir yıl olacak” dedi. Göyıldırım, önümüzdeki yıl Türkiye’de katma değerli hizmetler arasında şunların yer alacağı bilgisini verdi:

Yeni finans seçenekleriyle, ödeme kolaylıkları sağlanacak

Smart Bar ile tüm mağazalarda teknisyenler aracılıyla tamir, veri aktarımı ve ekran kaplama gibi hizmetler bir arada yer alacak

Ziyaretçilerine özel fırsatlar sunan MediaMarkt Club Türkiye’de hayata geçecek.

Toplam Satışlar Arttı

2016/17 mali yılında CECONOMY toplam satışlarında yüzde 1,3 artış kaydetti ve 22,2 milyar Euro'ya ulaştı. Aynı sayıdaki mağaza sayısında karşılaştırıldığında dahi yüzde 1,9 oranında artış gösteren CECONOMY, özellikle Almanya, İspanya ve Türkiye'de güçlü bir büyüme kaydetti. Şirketin online satışları, yıllık bazda yüzde 23 arttı (pure player ve redcoon hariç, artı yüzde 40). Çevrimiçi/mobil, geçen mali yıl satışlarının yüzde 10,9'unu oluşturdu.

Hizmet ve çözüm satışları da olumlu şekilde gelişmeye devam etti. Mali yılda 1,4 milyar avroya ulaşıldığında, bir önceki yıla göre bu satışlar yaklaşık yüzde 6 daha yüksekti ve bu nedenle de toplam satışların yüzde 6,2'sine denk geldi. Mobil ve finansman hizmetleri de güçlü bir büyüme kaydetti. 2016/17 yılının dördüncü çeyreğinde CECONOMY, toplam satışlarda yüzde 4,6 artışla 5,3 milyar avroya ulaştı.

Tüm Bölgelerde Büyüme

Almanya'daki olumlu gelişmeler nedeniyle, "DACH" bölgesinde satışlar yüzde 2.5 artarak 2016/17 mali yılında 12,7 milyar avroya yükseldi.

Batı ve Güney Avrupa'da gelirler yüzde 1,6 artışla 6,7 milyar avroya yükseldi. İspanya ve Hollanda, bu artışa ana katkıyı yapan ülkeler oldu. İtalya'da ilk dokuz ayın satışlarındaki düşüş durdu ve dördüncü çeyrekte ise tam tersine döndü.

Doğu Avrupa, satışlarında yüzde 2,0 artış kaydederek 2,2 milyar avroya ulaştı. Tüketici elektroniğine olan talep Türkiye'de kendisini gösteriyor. Bununla birlikte, ürün yelpazesinin ve fiyatlandırma stratejisinin sürekli optimize edilmesi, Rusya'daki sürekli performans düşüşünü telafi etmekten de öteye geçerek, şirket pazar payını önemli ölçüde geliştirdi.

Stratejik Yaklaşımı Tam Anlamıyla Uygulama

CECONOMY, geçtiğimiz mali yıl boyunca tanımlı değer yaratan etkenleri temel alan stratejisini hayata geçirdi. Pieter Haas, "Hedefimiz, müşterilerimizin dijital dünyadaki hayatlarını olabildiğince kolay ve eğlenceli hale getirmek. Sadece ürün satmak yerine çözüm de sunduğumuz için, müşterilerimizin hem ortağı hem de arkadaşıyız," dedi.

Çok kanallı yaklaşımın başarısı, yani çevrimiçi, mobil, mağaza içi ve ev kanallarının doğru ve kesintisiz entegrasyonu, diğer avantajlarının yanı sıra gelip alma (pick-up) seçeneğini de cazip hale getirdi. Tüm müşterilerin hemen hemen yarısı, çevrimiçi sipariş ettikleri ürünleri gelip mağazadan alıyor. Eylül ayı sonunda çevrimiçi olarak sunulan ürün sayısı 350.000 civarındaydı ve bir kez daha geçen yıla oranla belirgin bir artış gösterdi.