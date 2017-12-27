Prontotour'dan Yarı Yılda Tatil Fırsatları

Lider tur operatörü Prontotour’un sömestre turlarında çocuklu aileler, keşif peşinde koşanlar, balayı çiftleri ve deneyim odaklı seyahat etmek isteyenler için her zevke uygun seçenekler bulunuyor. Avrupa’nın en güzel şehirlerinde çocuklar için eğlenceli rotalar, yurtiçinde karın keyfini doyasıya çıkarmak isteyenlere kar otelleri, ünlü kayak merkezleri ve yurtiçi kültür turlarıyla unutulmaz bir sömestre tatili seyahatseverleri bekliyor.

Her Zevke ve Tercihe Göre

Sömestre döneminde Avrupa’yı keşfetmek isteyenler klasik Prag, Viyana, Budapeşte gibi Orta Avrupa rotaları, Balkan coğrafyası, İtalya, İspanya ve Benelüks ülkelerini tercih ediyor. Londra’da Harry Potter Warner Bros Studio, Barcelona’da PortAventura, Paris’te Disneyland çocuklar için eğlenceli keşifler sunuyor. Vizesiz coğrafyalar arasında yer alan Fas ve Beyrut, şehir kaçamakları programları içinde bulunan Ukrayna ve Belarus da farklı coğrafyalar tercih etmek isteyenlere alternatif oluyor. Yine kış aylarında sıcak ülkelere seyahat etmek ve denizin tadını çıkarmak isteyenler egzotik Uzakdoğu turlarını seçebiliyor.

Kayak Tutkunları İçin

Kış dönemi tatil seçenekleri arasında önceliği kayak turuna ayıran seyahatseverler için Bulgaristan’ın dünyaca ünlü kayak merkezi Bansko hem yakın olması hem de uygun fiyatıyla cazip bir seçenek oluşturuyor. Gerek çocuklu aileler gerekse gençler için pek çok eğlence ve aktiviteyi bir arada sunan Bansko, Bulgaristan’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pirin Dağı eteklerinde yer alıyor. Prontotour’un Bansko turları 159 Euro'dan başlıyor.

Kışın yurtiçindeki kar otellerine gitmek isteyen tatilciler için de pek çok seçenek bulunuyor. Uludağ ve Kartalkaya en çok talep gören kayak merkezlerini oluşturuyor. Yine Kartepe, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış’taki tesisler son yıllarda kayak tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yurtiçi kayak otellerinin 3 gece 4 günlük paketleri ve kişi başı gecelik konaklama fiyatları 255 TL’den başlıyor.

Yurtiçi Kültür Turları

Sömestre tatilini yurtiçinde geçirmek isteyenler, Prontotour’un turlarıyla Anadolu’nun kültür mozaiğini keşfe çıkıyor. Benzersiz coğrafyasıyla doğa harikası Kapadokya, Anadolu’nun Avrupalı şehri Eskişehir, son dönemlerin gözde rotası Kars ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mimarisiyle dikkat çeken Batı Karadeniz gezginlere unutulmaz bir sömestre tatili vaat ediyor. Ayrıca Yavru Vatan Kıbrıs farklı bir rota isteyenlere alternatif oluyor. Yurt içi kültür turları 229 TL’den başlıyor.

Ayrıcalıklı tatil anlayışını benimseyenlerin tercihi Prontotour, sömestr tatilinde seyahat ve eğlenceyi birlikte sunuyor.