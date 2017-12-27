Ekimde Doğalgaz İthalatı Arttı! Türkiye En Çok Rus Gazı Kullandı

EPDK, doğalgaz ithalatını içeren aylık raporunu tamamladı. Türkiye’nin Ekim ayı doğalgaz ithalatı, 2016’nın Ekimine kıyasla yüzde 19,7 oranında arttı. İthalat 4 milyar metreküpü aştı.

Doğalgaz İthalatında Artış!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 yılının Ekim ayında Türkiye’nin 3 milyar 456 milyon metreküplük doğalgaz ithal ettiğini kayıt altına almıştı. Bu yılın aynı ayında ithal edilen doğalgaz miktarı ise yüzde 19,7’lik sıçrama kaydetti. İthal edilen doğalgaz artış sonrasında toplamda 4 milyar 137 milyon metreküp olarak belirlendi.

Türkiye Ekim ayı sonuna kadar ithal ettiği doğalgazın 3 milyar 641 milyon metreküplük bölümünü boru hatlarından sağladı. LNG tankerlerinin taşıdığı ithal doğalgaz miktarı ise 495 milyon metreküpü buldu. İthalatta ilk adres ise Rusya olarak belirlendi. Söz konusu dönemde Türkiye, 2 milyar 178 milyon metreküplük Rus gazı tüketti. En fazla ithalat yapılan diğer ülkeler ise İran ve Azerbaycan oldu. İran’dan alınan gaz miktarı 581 milyon metreküpe işaret etti. Azerbaycan’dan Türkiye’ye giriş yapan doğalgazsa 463 milyon metreküp olarak kayda geçti.

Doğalgaz Tüketimi Ekim Ayında Yükselişe Geçti

Yılın onuncu ayında tüketilen doğalgaz miktarının yükselişe geçtiğini belirleyen EPDK, en fazla tüketimin elektrik üretim santrallerinde yapıldığını belirtti. Santraller dahilinde tüketilen doğalgaz miktarı 1 milyar 477 milyon metreküpe işaret etti. Ekim ayı boyunca tüketilen gaz miktarı, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,9’luk artış kaydetti. Tüketilen miktarsa 4 milyar 81 milyon metreküpü buldu. Meskenlerde tüketilen gaz miktarının 332 milyon metreküp olduğu belirlendi. Elektrik santralleri ise toplam tüketimin 522 milyon metreküplük bölümünü harcadı.

Türkiye 2017 yılının Ekim ayında doğalgaz stok miktarını, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,24 oranında artırdı. Stoktaki miktar 3 milyar 194 milyon metreküpü buldu.

Ekim ayında gerçekleşen doğalgaz ihracatıysa azalış yönlü hareket etti. ihraç edilen gaz miktarı 45 milyon 390 bin metreküpe geriledi.