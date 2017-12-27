Kanser Tedavisinde Çığır Açan BMS 130 Yaşını Kutluyor

Tüm dünyada ciddi ve hayatı tehdit edici hastalıklar için yenilikçi ilaçları geliştiren ve pazara sunan biyofarma şirketi olarak özellikle immüno-onkoloji alanını sahiplendiklerine dikkat çeken BMS Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkçı, farklı tümör tiplerinde çalışmalarını sürdürerek, nadir kanserler de dahil olmak üzere yeni ürünlerini geliştirdiklerini kaydetti. Kaşıkçı, “BMS var olan kaynaklarının yüzde 25'ini Ar-Ge'ye ayırırken, şu anda bu oranı yüzde 40'lara çıkartıyor. Biz yenilikçi ilaçları keşfedip geliştirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce tedavisi zor hastalıklara çözüm bulmaya odaklanma kararı aldık.

İmmüno Onkolojide Büyüme Hedefi

İmmüno-onkoloji alanına adını veren şirket olarak, bugüne kadar 250 binden fazla hastaya ulaştık. Ayrıca metastatik kanserde sağkalım beklentilerini değiştirdik. 2017 yılı başında onkoloji alanında çalışmalarımıza hız vermek üzere firmamızda daha yatay ve odaklı bir yapıya geçiş sürecini tamamladık” dedi.

“Gücümüz Çalışanlarımızdan Geliyor”

BMS Türkiye olarak alanında çok deneyimli bir ekiple faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ece Kaşıkçı, işine tutkuyla sarılan, yüksek performanslı, değişimlere hızlı ayak uydurabilen, öğrenmeye açık ve şirkete olan bağlılığı yüksek bir ekibe sahip olduklarının da altını çizdi. Kaşıkçı BMS’nin başarısının temelinde en değerli kaynak olan çalışanların yattığını sözlerine ekledi.

BMS’nin 130.yıldönümü sebebiyle Bristol-Myers Squibb Başkan ve CEO’su Giovanni Caforio ise yönetim takımı ile birlikte geçtiğimiz günlerde New York Borsası’nın kapanış çanını çalmıştı. Caforio tören sırasında gerçekleştirdiği konuşmada BMS’nin gücünün çalışanlardan geldiğini kaydetti. Caforio, “Geçmişte ve şu anda bizimle birlikte olan tüm çalışanlarımıza, hastalarımız ve toplum için sürekli gelişme sağlamamıza yönelik verdikleri destek, katkı ve bağlılıklarından dolayı müteşekkiriz” dedi.