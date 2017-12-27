Borsa Güne Yatırımcısını Üzerek Başladı

Borsa yatırımcıları gün açılışını, günlerdir devam eden yükseliş trendiyle yapamadı. BIST 100 endeksi bugüne (27.12.2017) yüzde 0,13’lük kayıpla başladı. Endeksin açılış puanıysa 111.862,16 oldu.

BIST 100 Güne Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi bugüne yüzde 0,13 düşüşle başlarken, kayıp 144,49 puan seviyesinde gerçekleşti. Açılışın ilk dakikalarında bankacılık endeksinde yüzde 0,02’lik gerileme kaydedildi. Holding endeksinin gün başlangıcı ise yükselişi sürdürdü. Endeks değerindeki artış yüzde 0,03 oldu.

Madencilik Kazandırmaya Devam Etti

Sektör endekslerinin bugünkü seyri incelendiğinde madencilik sektörü yatırımcının yüzünü güldürdü. En çok kazandıran sektör olarak ilk sıraya yerleşen madencilik, yüzde 0,66 oranında değer kazandı. En fazla düşüş sergileyen sektörse sigorta olarak görüldü. Sigortadaki gerileme yüzde 0,16 olarak ölçüldü.

Borsa İstanbul’da Dün Yaşananlar…

BIST 100 endeksi dünü 112.006,65 puan seviyesiyle sonlandırmıştı. Kapanış puanı, bir önceki günün kapanışıyla karşılaştırıldığında yükseliş yüzde 0,22’ye işaret etmişti. Borsa İstanbul dün alış ağırlıklı yönde hareket etmiş, buda değer kazancını beraberinde getirmişti.

Petrol Fiyatları Yatırımcıya Yön Verecek

Son gelişmeleri değerlendiren analistler yılın sonuna yaklaşıldığına işaret ederek, emtia fiyatlarının yükseliş yönlü hareket ettiğini; bunun pay piyasalarını tedirgin edebileceğini kaydetti. Yapılan değerlendirmeler arasında petroldeki fiyat hareketleri de yer aldı. Analistler, petrolde varil fiyatlarının yatırımcılar için önemli olduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamalarda Brent petrolde tatil sonrası fiyatların yükseliş yönlü olduğuna vurgu yapılarak, artışın yüzde 1,9’u bulduğu kaydedildi. Noel tatili ardından Brent petrolde varil fiyatı 66,7 doları gördü. Analistler ise alımların 67 doları aşmasını bekliyor.

Piyasalar bugün ABD’nin tüketici güven endeksi verilerini yakından takip edecek. Bunun yanında ABD konut satış verilerini de gün içerisinde açıklayacak.