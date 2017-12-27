Es-Sider Saldırısı Petrol Fiyatlarını 2,5 Yılın Zirvesine Taşıdı

Brent petrolde varil fiyatı geçen iki buçuk yılın zirvesini dün itibariyle gördü. Fiyatlardaki artışı Libya’daki Es-Sider hattına yönelik gerçekleşen saldırı tetikledi.

Brent Petrolde Varil Fiyatı Güne 66 Doların Üzerinde Başladı

Brent petrolde varil fiyatı Es-Sider petrol boru hattına yapılan saldırı ardından yükselişe geçti. Varil fiyatı 67 dolar seviyesini gören Brent petrol, bugüne ise 66 dolar sınırını aşarak yeni bir başlangıç yaptı. 67 dolarlık fiyat son 2,5 yılın en yüksek fiyatı olarak kayda geçti.

Noel Tatili Ardından Piyasalar Güne Hızlı Başladı

Noel tatili ardından piyasalar yeniden işleme başladı. Petrol piyasasında Brent petrol bugüne 66 dolar 20 cent seviyesinden başladı. Saat onda varil fiyatı 66 dolar 11 cent olarak gözlemlendi. Saat 10’da Batı Teksas türündeki ham petrolün varil fiyatıysa 59 dolar 70 cent seviyesinde oldu.

Libya’nın Petrol Arzı Düştü

Es-Sider petrol hattı saldırısı ardından açıklama yapan Libya Ulusal Petrol A.Ş. saldırının arzı olumsuz etkilediğini, arz edilen petrol miktarının en az 70 bin en fazla 100 bin varil aralığında azaldığını duyurdu.

Forties Boru Hattının Tekrar Kullanımı Gecikecek!

Piyasa uzmanları fiyatlardaki artışı Libya’nın arzındaki düşüş yanında diğer bir açıklama olan Forties boru hattı konusunun da olumsuz etkilediğini belirtti. Forties boru hattı hakkında yapılan açıklama, hattın yeniden hizmete alınmasının zaman alacağı yönünde olmuştu.

Analistler Brent petrolü teknik olarak dikkate aldıklarında fiyatların 66 dolar 15 cent ile 66 dolar 22 cent aralığında direnç göstereceğini kaydetti. Uzmanların destek bölgesi beklentisi ise 66 dolar 1 cent ile 63 dolar 8 cent aralığında değişti.