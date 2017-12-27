Boydak Holding Ödüle Doymadı

Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) her yıl düzenlemiş olduğu ve geleneksel hale gelen 2017 Yılı Sanayi Gecesi'nde Boydak Holding 9 şirketiyle yer aldı.

Sanayi Gecesi'ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Protokolü, STK temsilcileri ve Sanayiciler katıldı.

Düzenlenen gecede ISO İlk 500 ve İkinci 500, İhracat ve Özel Ödül kategorisinde sıralamaya giren Boydak Holding Grup Şirketlerine plaket takdim edildi.

2016 verilerinde Üretimden Satışlar kategorisine göre Hes Kablo, Boytaş, Merkez Çelik, Boyteks, Boyçelik, İstikbal, Form Sünger ve Mondi ödül alırken, Yıl Sonu İhracat Verilerine göre Kayseri sıralamasında Boyteks 1., Hes Kablo 2., Boydak Dış Ticaret 3. ve Boyçelik 15. oldu.

2016 yılı Arge Merkezi Yatırımlarından dolayı Merkez Çelik ve Boytaş ise Özel Ödüle layık görüldü.