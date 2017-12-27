LG ve Meridian'dan Ortaklık Adımı Geldi

LG Electronics (LG) ve Meridian Audio, açıkladıkları ortaklıkla dünya genelindeki tüketicilerine yüksek kalitede ses çözümleri geliştirmek için bir anlaşmaya imza attılar. Anlaşma ile beraber LG’nin ödüllü ve yenilikçi tüketici elektroniği bakış açısı, Meridian’ın rakipsiz ses teknolojisi ve bu alandaki öncü üretim anlayışıyla bir araya gelerek, dinleyiciler için benzersiz bir deneyim sunacak. Yapılan ortaklık ile LG, Meridian ile tüketicilere, titiz araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucu olan yeni nesil, doğal ve özgün ses temelli akustik bir deneyim sunacak. LG ve Meridian, bu süreçte soundbar ve kablosuz hoparlörleri de kapsayan, LG’nin geniş ses çözümleri yelpazesi üzerine çalışmalar gerçekleştirecek.

Üst Seviye Ses Sistemleri, Rekabete Yeni Bir Soluk Getirecek

Kırk yılı aşkın süredir, yüksek performanslı ve kaliteli ses deneyimi konusunda öncü olan Meridian, bu bilgi birikimiyle ses endüstrisine de önemli katkı sağladı. Özellikle Dijital ses işleme ve psikoakustik alanlarında Meridian’ın etkisi, sektörün her noktasında yoğun bir şekilde hissedildi. Meridian, Hi-Res Audio ve MQA (Master Quality Authenticated) gibi devrim yaratan ses teknolojilerinin geliştirilmesi ve benimsenmesinde önemli bir rol oynarken, dünyanın ilk aktif dijital hoparlörünün de üreticiliğini üstlendi. Meridian’ın alanındaki uzman duruşu, 2012 senesinde geliştirilen, dünyanın ilk otomobil içi 3D Surround ses sistemiyle beraber otomotiv sektörü için yeni bir standard belirledi.

“Meridian ile gerçekleştirilen ortaklık, LG’nin pazardaki en iyi ürünlerle rekabet edebilecek, birinci sınıf ses sistemleri yaratma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.” açıklamasını yapan LG Ev Eğlencesi, Medya Ürünleri Bölüm Başkanı Seo Young-jae, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu ortaklıkla beraber dünya genelindeki LG müşterilerine en üst seviyede eğlence deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.”

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Meridian Audio CEO’su John Buchanan ise şunları ekledi: “LG ile bu özel ortaklığı hayata geçirmekten dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Bu alandaki uzmanlığımız ve LG ile sahip olduğumuz ortak değerlerle birlikte pazara kısa ve uzun vadede çok sayıda yenilik getireceğimizden eminiz.”