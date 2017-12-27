Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatından 173,5 Milyon Dolarlık Kazanç!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuru meyve ihracatını 11 aylık dönemde 173 milyon doların üzerine taşıdı. İhracatın en önemli kalemleri ise Antep fıstığı ve kuru kayısı oldu.

Kuru Meyve İhracatı Arttıran Güneydoğu, 173,5 Milyon Dolarlık Kazanç Sağladı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin başkanlığını yapmakta olan Abdulkadir Çıkmaz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge 2017 yılının ilk 11 aylık döneminde toplamı 173 milyon 685 bin doları bulan kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi. Bölgede üretilen kuru meyve ve mamulleri dünyanın dört bir köşesine ihraç edildi.

Birlik Başkanı Çıkmaz, Antep fıstığının tüketim ve kullanım alanlarının genişlediğini dile getirdi. Bu ürünün bölge ihracatına ciddi katkı sağladığını ifade ederek, “Antep fıstığı artan kullanım alanı sonrasında bölgemiz ihracatına büyük katkılar sağladı” dedi.

En Fazla Kuru Kayısı İhraç Edildi

2017 yılının ilk gününden Kasım ayı sonuna kadar birlik kayıtlarına göre yapılan kuru meyve ve mamulleri ihracatının 173 milyon 685 bin doları bulduğunun altını çizen çıkmaz, ihracatta en fazla gönderimin kuru kayısıda olduğunu kaydetti. Bölgeden ihracat yolculuğuna çıkan kuru kayısı getirisininse 76 milyon 238 bin dolar olduğunu belirtti. Kuru meyve ve mamulleri ihracatında ikinci sıranın Antep fıstığı olduğunu aktararak, “11 aylık dönemde Güneydoğu Anadolu 38 milyon 469 bin dolarlık fıstık ihracatı yaptı” dedi.

AB Ülkelerine Yapılan İhracat Toplamın Yüzde 46,7’sini Oluşturdu

İhracatın AB üyesi ülkelerde yoğunlaştığını belirterek, bu ülkelere yapılan ihracatın toplamın yüzde 46,7 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğine vurgu yaptı. Güneydoğu Anadolu’nun kuru meyve ihracatında diğer önemli adresse Ortadoğu oldu. Buna göre Ortadoğu ülkelerine 11 ayda 28 milyon 947 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam toplam ihracatın yüzde 16,6’lık bölümüne denk geldi.

Çıkmaz’ın yazılı açıklamasına göre, Güneydoğu ülke bazlı ihracatta en fazla dış satımı Almanya’ya yaptı. Yapılan ihracattan elde edilen gelir 28 milyon 403 bin doları buldu. Almanya’yı İtalya ve ABD izledi.