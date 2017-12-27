İlknak ile Gümüşdoğa Arasında Rekabet Anlaşması

Kültür balıkçılığında sektörünün iki büyük ismi İlknak ve Gümüşdoğa hisse devri için masaya oturdu. Rekabet kuruluna yapılan başvuru geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Gümüşdoğa Su Ürünleri A.Ş., İlknak Aquaculture’e ait %55’lik hissenin sahibi oldu.

1997 yılında Milas’ta kurulan Gümüşdoğa Su Ürünleri A.Ş., geçtiğimiz yıl Levrek ve Çipura sektöründe hızlı büyüyen ve hisse devri ile sektörün her iş alanını kapsayan bir şirket oldu. İlknak Aquaculture, hem iç pazar hem de ihracata yönelik başarılarına tüm hızıyla devam ederken yapılan hisse devri ile gücüne güç katarak Türkiye’de varlığını korumaya devam ediyor.