İlknak ile Gümüşdoğa Arasında Rekabet Anlaşması
Advert Advert Advert


İlknak ile Gümüşdoğa Arasında Rekabet Anlaşması


İlknak ile Gümüşdoğa Arasında Rekabet Anlaşması
İlknak ile Gümüşdoğa Arasında Rekabet Anlaşması Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 12:19:47
Anasayfa Şirketler İlknak ile Gümüşdoğa Arasında Rekabet Anlaşması

Kültür balıkçılığı dendiği zaman akla ilk gelen İlknak ve Gümüşdoğa şirketleri için hisse devri çalışmaları devam ediyor. Rekabet Kuruluna yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığı açıklandı.

Kültür balıkçılığında sektörünün iki büyük ismi İlknak ve Gümüşdoğa hisse devri için masaya oturdu. Rekabet kuruluna yapılan başvuru geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Gümüşdoğa Su Ürünleri A.Ş., İlknak Aquaculture’e ait %55’lik hissenin sahibi oldu.

1997 yılında Milas’ta kurulan Gümüşdoğa Su Ürünleri A.Ş., geçtiğimiz yıl Levrek ve Çipura sektöründe hızlı büyüyen ve hisse devri ile sektörün her iş alanını kapsayan bir şirket oldu. İlknak Aquaculture, hem iç pazar hem de ihracata yönelik başarılarına tüm hızıyla devam ederken yapılan hisse devri ile gücüne güç katarak Türkiye’de varlığını korumaya devam ediyor.

ilknak ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!