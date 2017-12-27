Savunma Sanayisi İnceleniyor

Yüzden fazla firmayı bir araya getiren Kolejli İş Dünyası Zirvesi, Kolejli İş Adamları Derneği’nin ev sahipliğinde 4. kez sektör liderlerini Ankara’da buluşturdu. Kolejli İşadamları Derneği Başkanı (KİD) Hakan Çınar'ın konuşması ile başlayan Zirve, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Bşk. Yrd. Necdet Akdaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’in katılımıyla gerçekleşti. Öğleden sonra gerçekleşen savunma sanayi oturumu ile Türkiye savunma sanayisinin dünü ve bugünü mercek altına alındı. Hüseyin Neftçi, Turgut Şenol, Ali Rıza Oktay, Serhat Gençoğlu gibi isimlerin katılımı ile gerçekleşen oturumda; Türkiye ve Başkent savunma sanayisi hakkında gündem maddeleri masaya yatırıldı. Üretimin Türkiye açısından en önemli madde olduğunun altının çizildiği oturumda; sektörel gelişmelerin Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar olan sürecinin değerlendirmesi yapıldı. Sempozyumda; firmalara verilen desteklerin büyük önem taşıdığı ve teşviklerin devlet için önemli olan Savunma Sanayisinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunun altı çizildi.

KOBİ’lere Destek Verilmeli

Sempozyumda; ASELSAN VE TAİ gibi firmalar ile çalışan birçok firmanın KOBİ’lerin desteklenmesi ve küresel firmalar ile iş yapabilmek için gerekli olan sertifika gibi unsurların sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Gündem maddelerinin belirlendiği günde; Savunma Sanayi ihracatımızın önemli bir gelişme kaydettiği ve bu gelişmenin devamlılığının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin önemine dikkat çekildi.