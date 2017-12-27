Sabiha Gökçen Tarihinin Rekoru! 31 Milyon Yolcuya Ev Sahipliği Yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı 2017 yılında bir rekora imza attı. Faaliyete geçtiği günden bu yana ilk defa 31 milyon yolcuyu aşan uluslararası havalimanı, bu başarıyı törenle kutladı.

31 Milyonuncu Yolcu Törenle Karşılandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı tarafından kayıt altına alınan verilere göre, havalimanı 2016 yılında 29 milyon 600 bin yolcuya hizmet verdi. 2017 yılının 1 Ocak ile 26 Aralık tarihleri arasında hizmet verilen yolcu sayısı 31 milyon oldu. Havalimanı yönetimi 31 milyonuncu yolcuya özel bir tören düzenleyerek, hem tarihi rekoru kutladı hem de 31 milyonuncu yolcuya özel anlar yaşattı.

Şanslı Yolcuyu Pegasus Taşıdı

Sabiha Gökçen’in 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel adlı Zürih yolcusu oldu. Alınan bilgilere göre Yücel, Pegasus Havayollarının yolcu listesinde yer aldı. Zürih’ten İstanbul’a gelen Yücel, uçağın piste inmesi sonrasında törenle karşılandı. Tören renkli anlara sahne olurken, Muzaffer Yücel ve ailesine çiçekler verildi. Şanslı yolcu şaşkınlığını gizleyemezken, diğer bir sürprizi ise İSG yaptı. İSG Yücel ve ailesini İstanbul’un en lüks otellerinden olan Shangri La Bosphorus’ta ağırlayacağını açıkladı. Pegasus’un bu özel yolcuya yaptığı jestse ücretsiz uçak bileti olarak kayda geçti.

“Hedefimiz 30 Milyon Yolcuydu”

Düzenlenen kokteyle, İSG’nin CEO’su, İSG’nin yönetiminde yer alan Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı yetkilileri, 31 milyonuncu yolcuyu taşıyan havayolu şirketinin önemli isimleri ve İSG bünyesinde yer alan yöneticiler katılım gösterdi.

31 milyonuncu yolcuyu karşılama töreninde kısa bir konuşma yapan İSG Üst Yöneticisi bu yılki hedeflerinin 30 milyon yolcu olduğunu belirterek, hedeflerine an itibariyle ulaştıklarını ifade etti. Önümüzdeki yıl yolcu sayısını daha artıracaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.