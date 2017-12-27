Tesla'dan Çıkan Haberlere Yalanlama Geldi
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Tesla'dan Çıkan Haberlere Yalanlama Geldi


Tesla'dan Çıkan Haberlere Yalanlama Geldi
Tesla'dan Çıkan Haberlere Yalanlama Geldi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 13:15:21
Anasayfa Şirketler Tesla'dan Çıkan Haberlere Yalanlama Geldi

Bir süredir yayın organlarında Tesla'nın otoparkta çürüdüğüne yönelik bazı iddiaları yayınlanmıştı. Bunun ardından şirket iddiaları yalanlayan açıklamalarda bulundu.

Son günlerde bazı yayın organlarında “Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Tesla Roadster, 28.02.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ‘ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar’ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır.

Son günlerde bazı yayın organlarında “Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır.

Aracımızın bugün çekilen fotoğrafını ve videosunu sizlerle paylaşıyoruz ve aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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