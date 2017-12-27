Kayı Holding'den İrlanda Görüşmeleri Başlatıldı
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Kayı Holding'den İrlanda Görüşmeleri Başlatıldı


Kayı Holding'den İrlanda Görüşmeleri Başlatıldı
Kayı Holding'den İrlanda Görüşmeleri Başlatıldı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 13:17:44
Anasayfa Şirketler Kayı Holding'den İrlanda Görüşmeleri Başlatıldı

Kayı Holding pek çok sektörü bir arada barındıran köklü bir şirket olarak biliniyor. Bunun üzerine İrlanda'da birtakım çalışmalar yürütmek isteyen şirket bu konuda görüşmelere başladı.

Faaliyet gösterdiği müteahhitlik, enerji, gayrimenkul geliştirme, yatırım ve sağlık sektörlerinde fark yaratan Kayı Holding, Türkiye’deki başarısını yurt dışı pazarlarına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İrlanda’da temaslarda bulunan Kayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz ve Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz, Senatör Eamonn Coghlan ile görüşerek ülkedeki yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

‘Orta ve Uzun Vadede Kayı Kalitesini İrlanda’ya Taşımayı Hedefliyoruz’

Görüşme kapsamında inşaat ve yatırım projelerinin yanı sıra potansiyel işbirliklerinin de konuşulduğunu belirten Kayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz, “Kayı Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki örnek projelerimizi tüm coğrafyalarda başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kayı Holding kalitesini toplamda 6000 çalışanımızla birlikte 3 kıtadaki 30 ülkeye taşıyoruz. Yeni pazarlar arayışımız doğrultusunda Dublin’i ziyaret ederek Senatör Eamonn Coghlan ile ülkedeki potansiyel işbirliklerini görüştük. Umuyoruz ki orta ve uzun vadede Kayı kalitesini İrlanda’ya taşıyacağız,” dedi.

‘İrlanda, Taahhüt Alanında Başarılı Bir Performans Ortaya Koyuyor’

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz ise şunları söyledi: “Avrupa Birliği üyesi olan İrlanda’nın taahhüt alanında başarılı bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Özellikle son 20-30 yılda ülkede faaliyet gösteren uluslararası firmaların başarılarında İrlandalı şirketlerin de büyük bir payı var. Buradan yola çıkarak İrlanda pazarında biz de Kayı Holding olarak aktif bir rol üstlenmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Amacımız Kayı Holding’in başarılı performansını böylesine önemli bir pazarda da devam ettirmek.”

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