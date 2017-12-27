Vodafone 39. İstanbul Maratonunda Toplanan Bağış Miktarı Açıklandı

27 Aralık 2017 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla 12 Kasım’da düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırıldı. Hem kurumların hem de bireylerin bağış toplamakta da yarıştığı Vodafone İstanbul Maratonu’nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10.689.618 TL ile rekor miktarda bağış toplandı. Böylece, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Vodafone İstanbul Maratonu, koşuya katılan sivil toplum kuruluşlarının sayısının da artmasıyla bu kurumların bağış toplayabilmesi için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline geldi.

Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı. Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 100 bin İstanbullu da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti.