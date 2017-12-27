Fakıbaba Sudan'ın Ucuz Et Teklifini Yanıtladı!
Advert Advert Advert


Fakıbaba Sudan'ın Ucuz Et Teklifini Yanıtladı!


Fakıbaba Sudan'ın Ucuz Et Teklifini Yanıtladı!
Fakıbaba Sudan'ın Ucuz Et Teklifini Yanıtladı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-27 Saat: 13:32:46
Anasayfa Eko Gündem Fakıbaba Sudan'ın Ucuz Et Teklifini Yanıtladı!

Sudanlı bakandan gelen Türkiye için ucuz et teklifine Bakan Fakıbaba'dan yanıt geldi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz günlerde Sudan Tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılan 4 dolarlık et temini teklifine yanıt verdi. Gelen teklife taşıma suyla değirmen dönmez diyerek cevap veren Fakıbaba, etin 3 dolara alındığında, bir süre sonra fiyatında artış olabileceğini ve bu döngünün sürekli hale gelebileceğini aktardı. 

Sudan Bakanı tarafından gelen teklifi değerlendiren Fakıbaba, üreticilerin küstürülmemesi gerektiğini vurguladı. Sudanlı bakanın yapmış olduğu teklifin önemli olmadığını, asıl önem arz eden mevzunun üreticinin maliyetleri olduğunu aktaran Fakıbaba, üreticilerin maliyetlerinin etin gerçek fiyatı olduğuna değindi. 

Amaç Üreticileri Kalkındırmak

Yeni yılın ilk günü itibariyle belirli şartları taşıyan çiftliklere hayvanların kesimi başına 250 TL para verileceğinin altını çizen Fakıbaba, aşılama ve küpelemeninde bu kapsam doğrultusunda ücretsiz hale geleceğini ifade etti. Yapılacak uygulamanın sebebinin üreticileri kalkındırmak olduğunu işaret eden Fakıbaba, devlet olarak gerekli desteğin verileceğini aktardı. 

Et fiyatlarının takibinde olduğunu söyleyen Fakıbaba, üreticiler için yem desteğininde verileceğini dile getirdi. Önemli olan konunun Türkiye ve Türk üreticilerinin menfaatleri olduğuna dikkat çeken Fakıbaba, et konusunda çalışmaların bitirildiğini ve piyasaların belirli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Gıda Komitesi Salı Günü Toplanıyor

Öte yandan hükümetin fiyatlar çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Fakıbaba, Gıda Komitesi'nin Salı günü içerisinde toplanacağını söyledi.  Konuşması sırasında Sudan'da TİGEM tarafından kiralanmış olan Türkiye'nin arazisine yönelik açıklamalarda bulunan Fakıbaba, 2014 senesinde bu adımın atıldığını fakat bu zamana kadar resmi bir işlemin olmadığını dile getirdi. Gereken işlemlerin 20 Aralık tarihinde bitirildiğini belirten Fakıbaba, TİGEM arazisinin toplam 125 bin dekardan oluştuğunu söyledi.

Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda Komitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sudan Ucuz Et
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!