Fakıbaba Sudan'ın Ucuz Et Teklifini Yanıtladı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz günlerde Sudan Tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılan 4 dolarlık et temini teklifine yanıt verdi. Gelen teklife taşıma suyla değirmen dönmez diyerek cevap veren Fakıbaba, etin 3 dolara alındığında, bir süre sonra fiyatında artış olabileceğini ve bu döngünün sürekli hale gelebileceğini aktardı.

Sudan Bakanı tarafından gelen teklifi değerlendiren Fakıbaba, üreticilerin küstürülmemesi gerektiğini vurguladı. Sudanlı bakanın yapmış olduğu teklifin önemli olmadığını, asıl önem arz eden mevzunun üreticinin maliyetleri olduğunu aktaran Fakıbaba, üreticilerin maliyetlerinin etin gerçek fiyatı olduğuna değindi.

Amaç Üreticileri Kalkındırmak

Yeni yılın ilk günü itibariyle belirli şartları taşıyan çiftliklere hayvanların kesimi başına 250 TL para verileceğinin altını çizen Fakıbaba, aşılama ve küpelemeninde bu kapsam doğrultusunda ücretsiz hale geleceğini ifade etti. Yapılacak uygulamanın sebebinin üreticileri kalkındırmak olduğunu işaret eden Fakıbaba, devlet olarak gerekli desteğin verileceğini aktardı.

Et fiyatlarının takibinde olduğunu söyleyen Fakıbaba, üreticiler için yem desteğininde verileceğini dile getirdi. Önemli olan konunun Türkiye ve Türk üreticilerinin menfaatleri olduğuna dikkat çeken Fakıbaba, et konusunda çalışmaların bitirildiğini ve piyasaların belirli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Gıda Komitesi Salı Günü Toplanıyor

Öte yandan hükümetin fiyatlar çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Fakıbaba, Gıda Komitesi'nin Salı günü içerisinde toplanacağını söyledi. Konuşması sırasında Sudan'da TİGEM tarafından kiralanmış olan Türkiye'nin arazisine yönelik açıklamalarda bulunan Fakıbaba, 2014 senesinde bu adımın atıldığını fakat bu zamana kadar resmi bir işlemin olmadığını dile getirdi. Gereken işlemlerin 20 Aralık tarihinde bitirildiğini belirten Fakıbaba, TİGEM arazisinin toplam 125 bin dekardan oluştuğunu söyledi.