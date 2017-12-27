Tezmaksan'dan İstihdama Destek Geliyor

TEZMAKSAN Akademi ve TEZMAKSAN İnsan Değerleri Departmanı, ortaklaşa ve gönüllü olarak gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. TEZMAKSAN’a gelen özgeçmişler, Akademi ve İnsan Değerleri Departmanının aracılığıyla personel ihtiyacı duyan firmalara yönlendirildi. İşe ihtiyaç duyanlar iş; personele ihtiyaç duyan firmalar da personel buldu. Proje çok kısa bir süre içinde başarıya ulaştı ve ilk adımda 5 kişiye istihdam sağlandı bile…

Bora Kurt - Radim Radyatör’de CNC Torna Operatörü

Düz lise mezunuyum, teknik personel olarak çalıştım. İş arayışındayken TEZMAKSAN Akademi’yi keşfettim. TEZMAKSAN, nezih ve kurumsal bir firma profili çizdi gözümde. Ümitle özgeçmişimi gönderdim. Bir ay sürmedi, bugün üç aydır çalıştığım Radim Radyatör’e CNC Torna Operatörü olarak yerleştim. Hatta geçtiğimiz günlerde TEZMAKSAN Akademi’de CNC Torna Operatörlüğü eğitimi bile aldım. Bildiklerimi tekrar etmeme, bilmediklerimi öğrenmemi sağladı bu eğitim. Sıfırdan başlayanlar bile eğitimde büyük ilerleme kaydetti.

Cihat Bektaş - Viraz Gaz Yaylı Sistemler’de CNC Operatörü

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda önlisans gerçekleştirdim… Öğrenciliğimin son dönemlerinde sosyal medyada sektöre yönelik araştırma yaparken TEZMAKSAN ile karşılaştım. Başlangıç olarak CNC Operatörünün El Kitabından talep etmiştim. TEZMAKSAN’ın internet sitesini de araştırırken aklıma CV göndermek geldi. İş başvurusu için CV’mi gönderdim. TEZMAKSAN İnsan Değerleri Departmanının çabasıyla özgeçmişim sektörde ihtiyaç duyan firmalar ile paylaşıldı. Yaptığım iş görüşmeleri sonucunda Viraz Gaz Yaylı Sistemler’de CNC Operatörü olarak 3 Ekim 2017’de göreve başladım.

Oktay Çiftçi – Star Pompa’da CNC programcısı

TEZMAKSAN’ı sosyal medya sayesinde keşfettim. Bir faydası olur düşüncesiyle TEZMAKSAN’a özgeçmiş ilettim. TEZMAKSAN Akademi de CV’mi ihtiyacı olan firmalara yönlendirdi. Üç ay gibi bir sürede iş görüşmelerim neticelendi. İki aydır Star Pompa’da CNC programcısı olarak görev yapmaktayım.

Serdar Yurtsever - Power Makine’da CNC Operatörü

Liseden 1998’de mezun oldum. İnternet aracılığıyla TEZMAKSAN Akademi’yi inceledim. Eğitim videolarıyla bilgilerimi tazeledim. TEZMAKSAN Akademi’deki online sınavdan geçerli not aldım. Ümidim yoktu ama şansımı deneyip özgeçmişimi ilettim. İki aydır Power Makina’da CNC Operatörü olarak çalışıyorum.

Ali Coşkun - Anmak Makina’da CNC Operatörü

İş arayışındayken internet ortamında TEZMAKSAN’a rastladım. Sosyal medya ve web sitesini inceleyince faaliyetlerini yakından takip etmek üzere iletişime geçtim. İş arayışında olduğum için CV’mi de ilettim. Yaklaşık 15 gün içinde görüşmelerimi tamamlamış ve göreve başlamıştım. Yaklaşık iki aydır, Anmak Makina’da CNC Operatörü olarak görev yapıyorum.