Motora Bakılmaksızın Sınır 200 Bin TL'ye Yükseltildi
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Motora Bakılmaksızın Sınır 200 Bin TL'ye Yükseltildi


Motora Bakılmaksızın Sınır 200 Bin TL'ye Yükseltildi
Motora Bakılmaksızın Sınır 200 Bin TL'ye Yükseltildi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-27 Saat: 13:51:27
Anasayfa Eko Gündem Motora Bakılmaksızın Sınır 200 Bin TL'ye Yükseltildi

Malul veya engelliler taşıt alımlarında sağlanan Özel Tüketim Vergisi istisnasından, motor silindir hacmi göz önüne alınmaksızın 200 bin TL değerinin altındaki araçlar için faydalanabilecek.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan tebliğ doğrultusunda motorun silindir hacmi göz önünde bulundurulmaksızın, hesaplanılması gerekli olan ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil, bedeli 200 bin TL'nin altında olan binek otomobiller, panelvanlar, pikaplar, arazi taşıtları, ATV ve cipler gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 ve üstünde olan engellilerin ve malullerin beş sene bir olmak kaydıyla ilk iktisabi ÖTV'den istisna olarak tutulması kararlaştırıldı.  

Bakanlar Kurulu Yüzde 50'si Kadar Yükseltme Yetkisine Sahip

İktisap edilebilecek taşıtlara yönelik bedelin üst sınırının ise belirlenen yeniden değerleme oranında yükseltilerek uygulanacağı ifade edildi. Hesabı yapılan tutarların 100 TL'yi aşmayan kesirlerinin göz önüne alınmayacağı belirtilirken, Bakanlar Kurulu'nun bu doğrultuda tespiti yapılan tutarı yüzde 50'sine kadar yükseltebilme yetkisi bulunduğu dile getirildi.

Malullerin ve engellilerin kullanımına özgü eşyalar gümrük vergilerinden muaf hale getirilirken, diğerleri olarak tabir edilen taşıtlardan, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer  Vergisi dahil gümrük vergilerine yönelik istisna uygulanmaması halinde, belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200 bin TL üstünde olanlar ithalat istisnasından da hariç hale getirildi. 

1 Ocak Tarihinden İtibaren Yürürlükte

Söz konusu doğrultuda bu istisna çerçevesinde bedeli belirtilen tutarın altında olan taşıtların edinilmesi mümkün kılınırken, gümrüklenmiş değeri bu şekilde belirlenen tutardan yüksek olan taşıtları ithal etmek isteyen maluller ve engelliler tarafından ise gümrük idaresine Özel Tüketim Vergisi beyan edilip ödenmesi gerektiği bildirildi. Söz konusu olan tebliğ'in ise yeni yılın ilk gününden itibaren yürürlüğe sokulacağı belirtildi.

Resmi Gazete Özel Tüketim Vergisi Engelliler Bakanlar Kurulu
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