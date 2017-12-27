Dikey Topraksız Sera İle 5 Dekardan Alınacak Ürünü 1 Dekardan Elde Ediyor

Antalya'ya bağlı Aksu ilçesi'nin Kurşunlu Mahallesi'nde 20 senedir üreticilik yaparak geçimini sürdüren Serkan Üzer, tarımdaki işçiliği basitleştirebilmek adına modern tarım tekniklerini araştırmaya koyuldu. Toplam iki sene süren araştırma sonucunda topraklı serasının yanına bir dekanlık alan içerisine dikey topraksız sera oluşturan Üzer, bu serada marul yetiştiriciliği yaparak senelik bazda 9 dönem ürün alımı yapıyor.

Her Dönemde 4 Bin Ürün

Bahsi geçen dönemlerin her birinde 4 bin civarında ürün elde eden Üzer, bu sayede oldukça iyi paralar kazanabiliyor. Örtü altına yapmış olduğu bir dekardan oluşan alanlardan elde ettiği hasadı normal topraklı üretim yapıldığında beş dekardan alabileceğini aktaran Üzer, bu sayede hem üretimin artış gösterdiğini hem de üretim süresinin düştüğünü belirtti.

Üretim süresinde azalma yaşandığı için bu tarz bir yetiştiricilik yöntemi tercih ettiğini dile getiren Üzer, üretimin yaptığı alanın sadece bir dekardan oluştuğunu belirtti. Normal topraklı seralarda elde edilen ürünlerin daha fazla yer kaplayacağını söyleyen Üzer, bir dekarlık serasında bulunan her bir direkte 40 marulun üretildiğini belirtti.

Topraksız tarımda çok daha fazla fidan dikimi yapılabildiğini söyleyen Üzer, bu durumun kendilerine kazanç olarak geri dönüş sağladığını aktardı. Senelik olarak 8 ila 9 defa arasında hasat yapabildiklerinden bahseden Üzer, normal tarımlarda gerçekleştirilen hasatların ise senede 3 ila 4 arasında olduğuna vurgu yaptı.

5 Dekardan Alınacak Ürün 1 Dekardan Alınıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Aksu İlçe Müdürü olarak görev yapan İhsan İnal ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak üreticilere üretim yapmaları konusunda çeşitli destekler sağladıklarını dile getirerek, çiftçiyi yaptığı üretimden dlayı kutladığı belirtti. Üzer'in 5 dekardan alınacak olan verimi bir dekar üstünden elde ettiğine dikkat çeken İnal, üretici Üzer'e bol kazançlar ve bol ürün dilediğini sözlerine ekledi.