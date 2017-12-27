Gıda Güvenliği Derneğinden Yeni Yıl Önerisi
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Gıda Güvenliği Derneğinden Yeni Yıl Önerisi


Gıda Güvenliği Derneğinden Yeni Yıl Önerisi
Gıda Güvenliği Derneğinden Yeni Yıl Önerisi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 14:26:01
Anasayfa Eko Gündem Gıda Güvenliği Derneğinden Yeni Yıl Önerisi

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı tarafından yeni yıl sofraları için bir açıklama yapıldı. Yeni yılda gıda güvenliği bir kez daha gündeme taşındı.

Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde yoğunlaşan alışveriş trafiği ve birlikte olunan kalabalık yemekler gıda risklerini arttırıyor. Böyle dönemler sahteciler için de bulunmaz bir fırsat yaratıyor. Yaklaşan yeni yıl öncesinde gerek fırsatçı kayıt dışı üreticilerin gerekse uygun koşullarda üretilmemiş, saklanmamış, hazırlanmamış gıdaların neden olabileceği sağlık sorunlarını gündeme getiren Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, alışverişte, gıdaları hazırlama ve tüketmede böyle günlerde her zamankinden daha özenli ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ülkemizde ve dünyada gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için Gıda Güvenliği Derneği olarak bölgemizde konusu salt gıda güvenliği odaklı tek kongre olma özelliği taşıyan Gıda Güvenliği Kongresi'ni iki yılda bir düzenlediklerini belirten Samim Saner, 6.'sı 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan kongrede de gıda güvenliği konusunda bu ve buna benzer bir çok konunun ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından ele alınacağını, kongreye online kayıtların başladığını da bildirdi. http://www.gidaguvenligikongresi.org

Yeni yıla yaklaşırken gıda kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çeken Samim Saner, sevdiklerimizle paylaştığımız sofralarımızı tüm olumsuzluklardan uzak tutabilmemiz için alınması gereken basit tedbirleri hatırlattı. Samim Saner yılbaşı sofralarının kâbusa dönmemesi için basit ama etkili önerileri şöyle sıraladı;

  1. Merdiven altı olarak tabir edilen kayıt dışı üretici ve satıcılardan ambalajsız, etiketsiz gıda ürünlerini kesinlikle satın almayın. Özellikle yılbaşı, bayram gibi dönemlerde daha yoğun tüketilen ürünlerde sahtecilik arayışlarının daha yoğun olduğunu unutmayın.
  2. Aldığınız gıda ürünlerinin başta raf ömrü olmak üzere etiketlerini dikkatle okuyun. Amacınıza uygun ürünler satın aldığınızdan emin olun.
  3. Alışveriş sırasında çiğ ve işlenmiş ürünleri, hayvansal ve hayvansal olmayan ürünleri, gıda ve gıda dışı ürünleri ayrı ayrı poşetleyin. Evinizde de aynı ilkelere uyulması gerektiğini unutmayın.
  4. Alışverişte ve evde, gıdaların kendilerine uygun saklama koşullarında tutulduğundan emin olun.
  5. Et, süt, yumurta gibi çabuk bozulabilen ürünleri yeterince satın alın, son tüketim tarihi geçmeden tüketin.
  6. Eti (kanatlı veya kırmızı) yıkamadan pişirin.
  7. Genel hijyen kurallarına özen gösterin. Pişirilmiş ürünlerin oda sıcaklığında 2 saatten fazla kalmamasına dikkat edin.
  8. Evde veya yemeği hazır tüketeceğiniz ev dışı ortamlarda sıcak yemeklerin yeterince sıcak, soğuk yemeklerin ise yeterince soğuk olmasına özen gösterin. Ilık bekleyen yemeklerde riskin arttığını hatırlayın.
  9. Et ürünlerinin merkez noktaları dahil iyi pişmiş olmasına özen gösterin.
  10. Taklit, tağşiş ve gıda güvenliği risklerinin çok büyük bölümünün kayıtdışından uzak durarak ve basit hijyen kurallarını uygulayarak önlenebileceğini unutmayın.
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