Gıda Güvenliği Derneğinden Yeni Yıl Önerisi

Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde yoğunlaşan alışveriş trafiği ve birlikte olunan kalabalık yemekler gıda risklerini arttırıyor. Böyle dönemler sahteciler için de bulunmaz bir fırsat yaratıyor. Yaklaşan yeni yıl öncesinde gerek fırsatçı kayıt dışı üreticilerin gerekse uygun koşullarda üretilmemiş, saklanmamış, hazırlanmamış gıdaların neden olabileceği sağlık sorunlarını gündeme getiren Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, alışverişte, gıdaları hazırlama ve tüketmede böyle günlerde her zamankinden daha özenli ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ülkemizde ve dünyada gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için Gıda Güvenliği Derneği olarak bölgemizde konusu salt gıda güvenliği odaklı tek kongre olma özelliği taşıyan Gıda Güvenliği Kongresi'ni iki yılda bir düzenlediklerini belirten Samim Saner, 6.'sı 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan kongrede de gıda güvenliği konusunda bu ve buna benzer bir çok konunun ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından ele alınacağını, kongreye online kayıtların başladığını da bildirdi. http://www.gidaguvenligikongresi.org

Yeni yıla yaklaşırken gıda kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çeken Samim Saner, sevdiklerimizle paylaştığımız sofralarımızı tüm olumsuzluklardan uzak tutabilmemiz için alınması gereken basit tedbirleri hatırlattı. Samim Saner yılbaşı sofralarının kâbusa dönmemesi için basit ama etkili önerileri şöyle sıraladı;