Simit Sarayı Yurt Dışına Açılmaya Devam Ediyor
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Simit Sarayı Yurt Dışına Açılmaya Devam Ediyor


Simit Sarayı Yurt Dışına Açılmaya Devam Ediyor
Simit Sarayı Yurt Dışına Açılmaya Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 14:35:13
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Simit Sarayı ülke içindeki yatırımları kadar ülke dışındaki yatırımlarını da dikkate aldığı ve yeni mağazalar açmaya devam ettiği açıklandı.

Dünyanın dört kıtasında yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin ihraç ettiği en önemli markalardan biri olan Simit Sarayı, Ortadoğu coğrafyasında yatırım yapmaya devam ediyor. Dünya genelinde 22 ülkede, 11 bin 250 çalışanı ile her gün bir milyondan fazla misafir ağırlayan Simit Sarayı, Irak’ın başkenti Bağdat’taki, Baghdad Mall’da ilk şubesini açtı. Simit Sarayı’na, Bağdatlıların ilgisi büyük oldu. Açılışta, gün boyu misafirler Simit Sarayı’nı ziyaret ederek menüdeki lezzetleri deneyimlediler. Iraklılardan tam not alan Simit Sarayı, 2018 yılı içerisinde bu ülkede mağaza sayısını kısa sürede artırmayı planlıyor.

“Türkiye’nin Global Tadı” Simit Sarayı; bu yıl Dubai, Sırbistan, Ürdün ve Lübnan pazarlarına girerek yurt dışında ki yatırımlarına hız kesmeden devam etti.

Misafirleri için hem lezzet hem de keyifli zaman geçirme imkanı Sunan Simit Sarayı, 2018 yılında mevcut pazarlarda büyümesini sürdürürken, yeni pazarlara da lezzetlerini sunmaya devam edecek. Simit Sarayı, faaliyette bulunduğu ülkelerde toplam 11 bin 250 çalışan istihdam ediyor.

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