İMA Grup'tan Türkiye'deki Projeler İçin 5 Milyar Dolarlık Fon Anlaşması

Çok sayıda ülke genelinde toplam 780 milyon euroluk fon yönetimi gerçekleştiren İMA Grup, BAE KMK Investment ile Türkiye'ye ilişkin projeler çerçevesinde kulanılması adına 5 milyar dolar değerinde yeni bi fon anlaşmasını imzaladı.

İMA Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Derya Bağcı ve KMK Investmen Yürütme Direktörü olarak görev yapan Ibrahim Khader tarafından imzalanan anlaşma neticesinde, düzenlenen törende Bağcı konuşma gerçekleştirdi.

Her İyi Fikir Yatırıma Değer Sloganıyla Yola Çıkıldı

Bağcı bu yola "Her iyi fikir yatırıma değer" sloganını kullanarak çıktıklarını ifade ederek, sektör ayrımı yapmadan Türkiye'deki projelere destek sağlanacağını belirtti. Söz konusu çerçevede bütün sektörlerin yer alabileceğinin altını çizen Bağcı, Türkiye'nin İMA Grup'la iş birliği gerçekleştirebilecek açıdan oldukça elverişli bir ülke konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye genelindeki bankaların kredi faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı şirketlerin kısa vadeli fon kullanımıyla uzun vadeli yatırımları finanse etme konusunda zorluk çektiğine değinen Bağcı, İMA Grup'un global çapta toplam 780 milyon euro değerinde fon yönetimi yaptığını söyledi.

Girişim Sermayesi Ortaklığı İçin SPK'ya Müracat

Projelerin potansiyellerinin yanı sıra risklerini de paylaştıklarını belirten Bağcı, aynı zamanda ülkenin ekonomisine katkı sağladıklarını da ifade etti. Bağcı, ayrıca Türkiye'de Girişim Sermayesi Ortaklığı kurabilmek adına SPK'ya başvuru yaptıklarını ifade ederek, proje yatırımları çerçevesinde çok yönlü dayanışma gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Öte yandan İstanbul'da bulunan Hilton Convention Center'da yapılan imza törenine yurt içinden ve yurt dışından iş ve finans dünyasından toplam 950 davetli katılım gösterdi.