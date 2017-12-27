Sabiha Gökçen'den 31 Milyonuncu Müşteri Adımı
Advert Advert Advert


Sabiha Gökçen'den 31 Milyonuncu Müşteri Adımı


Sabiha Gökçen'den 31 Milyonuncu Müşteri Adımı
Sabiha Gökçen'den 31 Milyonuncu Müşteri Adımı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 14:37:15
Anasayfa Şirketler Sabiha Gökçen'den 31 Milyonuncu Müşteri Adımı

Yapılan araştırmalarda Sabiha Gökçen Havalimanının en hızlı büyüyen havalimanı olduğu tespit edilmişti. Geçtiğimiz günlerde özel bir organizasyon ile 31 milyonuncu yolcu karşılaması yapıldı.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017 yılındaki 31 milyonuncu yolcusunu 26 Aralık 2017 tarihinde törenle karşıladı. Geçen yıl 29.6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen, böylece 30 milyon yolcu barajını da tarihinde ilk kez geçerek 31 milyon yolcu sayısına ulaşmış oldu.

31 milyonuncu yolcu olarak belirlenen ve Pegasus Havayolları'na ait Zürih uçuşuyla İstanbul'a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi. Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG'nin yöneticileri katıldı. Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel'e ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul Shangri La Bosphorus Otel'de bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verilirken, Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti hediye etti.

Törende konuşan İSG CEO'su Ersel Göral, 2016 yılında 29.6 milyon yolcuya ulaştıklarını hatırlatarak, "2017 yılında hedefimiz 30 milyon yolcu sınırını geçmekti. Bugün bu başarıya ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında bu başarı çıtasını daha da yukarı çekmek" diye konuştu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel ise yaptığı açıklamada, ‘31 milyonuncu yolcu’ olarak terminalden geçmenin kendisi için çok hoş bir sürpriz olduğunu ifade ederek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve terminal işletmecisi İSG’ye teşekkür etti.

sabiha gökçen havalimanı ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!