Kosifler Oto'dan Büyük Kış İndirimi
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Kosifler Oto'dan Büyük Kış İndirimi


Kosifler Oto'dan Büyük Kış İndirimi
Kosifler Oto'dan Büyük Kış İndirimi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-27 Saat: 14:43:38
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Havaların soğuması ile araçlar için kışlık hazırlıklar başladı. Kosifler Oto yüzde 40 oranında indirim imkanı sunuyor.

Kış mevsiminin kapıya dayandığı bugünlerde araçları da zorlu hava ve yol şartlarına karşı korumak gerekiyor. Soğuk, yağışlı veya karlı havalarda güvenli bir sürüş için kış lastikleri kullanılması önem taşıyor. Aynı zamanda, kış mevsiminde yaz lastiği kullanımı, yüzde 40 oranında daha çabuk yıpranmaya neden olduğundan kullanım ömrünü azaltıyor.

Kış mevsimine özel hazırlanan kampanya, BMW araç sahiplerine ayrıcalık sunuyor. Kampanya kapsamında, kış jant-lastik setlerinde yüzde 40’a varan indirim sağlanıyor. Soğuk ve yağışlı havalarda fren mesafesini yüzde 10, buzlu yollarda ise yüzde 50 oranında azaltan kış lastikleriyle, sürüş özgürlüğünü güven altına almak isteyenler için ayrıcalıklı fiyatlar Kosifler Oto Servisleri’nde sizleri bekliyor. Lastik değişim işlemlerinin de ücretsiz olarak karşılandığı kampanya, 28 Şubat 2017 tarihinde sona eriyor.

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