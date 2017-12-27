Yapı Kredi'de Gökhan Erün CEO Koltuğuna Oturuyor!

Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan iddialar doğrulandı. Yapı Kredi'nin Yönetim Kurulu'nda 2009 senesinin mayıs ayından beridir Yapı Kredi Murahhas Üye ve CEO olarak görevini sürdüren Faik Açıkalın'ın 2018'e girmeden görevi bırakacağı ve 15 Ocak tarihinde CEO koltuğuna Gökhan Erün'ün oturacağı açıklandı.

Yapılan açıklama kapsamında kısa bir zaman dilimi içerisinde boş kalacak olan koltuğa ise Genel Müdür Vekili görevini üstlenen Niccolo Ubertalli'nin vekalet edeceği bildirildi. Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Koç açıklamalarda bulunarak, bankada hizmet ettiği süre boyunca Faik Açıkalın'a yaptığı çalışmalar ve liderlik adına teşekkürlerini sundu.

CEO Koltuğuna Gökhan Erün Oturuyor!

Bankanın son zamanlarda güçlü finansal performans sergilediğini ve özellikle dijital alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla, yaptığı yenilikçi faaliyetlerle ülkedeki dijital bankacılığa yön verdiğini aktaran Koç, Yapı Kredi'nin CEO koltuğuna Gökhan Erün'ün oturacağını bildirdi. Erün'ün uzun yıllar boyunca tecrübesinin bulunduğunu aktaran Koç, Yapı Kredi'yi daha üst seviyelere çıkaracağına inandığını ifade etti.

Gökhan Erün Kimdir?

İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Erün, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Elektronik ve Haberleşme Bölümünde lisans eğitimini bitirdi. Yeditepe Üniversite'sinde yüksek lisans yapan Erün, bahsi geçen üniversite işletme eğitimi gördü. 1994 senesinde Garanti Bankası'nda kariyerine başlayan Erün 1999 senesi ve 2004 senesi arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini üstlendi.

2005 senesinde Garanti Bankası'nın Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna oturan Erün, bunun yanı sıra Garanti Bank International NV’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.