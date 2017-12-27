Taşeronlara 4 Bin 628 TL İkramiye

Taşeronlara gelen kadro düzenlemesiyle birlikte bir milyon işçi sevinç yaşarken, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerine devam eden ve 4D'li olacak toplam 450 bin işçi 2018'de ikramiyesine kavuşacak.

Kamu kadrosuna geçmesi hedeflenen taşeron işçiler adına 2018 senesinden itibaren başlanılması planlanan ikramiye uygulaması çerçevesinde, işçilerin ortalama maaşı 1.5 asgari ücret bazında hesaplanıyor. Söz konusu bugünkü ücretler göz önüne alındığında ise net 2 bin 100 TL civarında bir ücrete denk düşüyor.

Taşeron işçilere yapılan hesaplamalar doğrultusunda brüt olarak günlük bazda 89 TL üstünden, toplam 52 gün ikramiye ödenecek. Bütün yıl toplamı ise her işçi başına 4 bin 628 TL olara hesaplandı.

50 Bin İşçinin Kadroya Alınması İçin Türk-İş'ten Talep

1 Ocak tarihinde asgari ücrette artış yaşanmasından dolayı bu tutarında yükseleceği ifade edilirken, taşerona gelen düzenlemenin dışında kalan KİT'lerdeki toplam 50 bin işçinin de kadroda yer alabilmesi adına Türk-İş'in yetkililerinin Başbakan Yıldırım'dan destek istediği ifade ediliyor.

Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı'nın geçici işçilerin sözleşmeli personel statüsüne alınabilinmesine yönelik ayrıntıları da netleştirdiği belirtildi. Bu kapsamda 2018 senesinde 2 Ocak tarihinden itibaren 90 günlük süreç içerisinde geçici işçilerin bulundukları kurumlarda sözleşmeli personel statüsüne atanacağı ifade edildi.

Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam Edilecek

Öte yandan gelen bilgiler doğrultusunda geçici personelin tahsis edildiği teşkilatta ve birimde geçici personel olarak faaliyet gösterdiği hizmetleri aynı biçimde yerine getirmeyi sürdürecek şekilde sözleşmeli olacağı vurgulandı. Bu çerçevedeki personelin, yaşlılık, malüllük aylığı gibi ücretleri almaya hak kazanıncaya dek sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceği belirtildi.