Hamsi’nin Sonunda Fiyatı Düşmeye Başladı!

Uzun süredir balıkçılar balık olmamasından yana büyük kaygı içindeydi. Çok kurak bir palamut sezonu geçiren balıkçıların umudu hamsideydi ancak ne yazık ki hamsi de beklentileri karşılamamıştı. Denizlerin kuru fasulyesi olarak da bilinen hamsi Karadeniz’de bollaşmaya başladı. E haliyle bu bolluk fiyatlara da yansıdı ve fiyatlarda düşüş yaşanmaya başladı.

Sezonun başında kilosu 25 lirayı bulan hamsi, şu günlerde yaşanan bolluk sebebiyle 15 liradan alınıyor. Hamsinin Karadeniz’de bollaşması tezgahlara da bir şenlik getirdi. Edirne balık halinde hamsi fiyatları 15 TL’yi gördü.

Bolluk Devam Edecek, Fiyatlar Daha da Düşecek!

Balık pazarındaki balıkçılar bu sezon hamsinin bol olacağını düşünüyor. Vatandaşların ucuzluğu sebebiyle yoğun ilgi gösterdiği hamsi, bu sebeple halkın hem en çok tercih ettiği hem de en çok sevdiği balık olarak biliniyor.

Sezon başından beri hamsinin fiyatının çok yüksek olduğunu söyleyen balıkçılar, havaların iyi gitmesinin ve balıkçıların da ava daha rahat çıkmasının ardından hamside bolluk yaşandığını ve yaşanan bu bolluk ile de fiyatların düştüğünü söyledi.

Hamsi fiyatlarının düşmesinin ardından vatandaşın hamsiye olan ilgisi de tekrar uyandı. Bu etken sebebiyle de balıkçıların satışları arttı ve dönem sonundan beri bir türlü gülmeyen yüzler gülmeye başladı.

Önümüzdeki günlerde hamside daha da bolluk yaşanması bekleniyor. Hal böyle olunca da fiyatlar giderek daha çok düşecek. Konu ile ilgili fikirlerini söyleyen balıkçılar, hamsinin fiyatının yarıdan fazla bir düşüş sağladığını söyleyerek, ikinci çeyrekte bu hamsi bolluğunun daha fazla artacağını beklediklerini ve bunun da fiyatlara yansıtılacağını düşündüklerini dile getirdi.