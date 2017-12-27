Polis Akademisi İçin Haber Bekleyenler Müjde!

Polis Akademisine girmek isteyenler için müjdeli bir haber geldi. Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Enstitüsü doktora programlarına ve lisansüstü programlarına öğrenci alacağını duyurdu. Bu program çerçevesinde 2017-2018 yılının eğitim öğretim sezonu bahar dönemi için öğrenci alımı yapılacak.

Duyuru Polis Akademisinin resmi internet sayfasından duyuruldu. Bahsi geçen duyuruya göre, tezli yüksek lisans programları olan İstihbarat Araştırmaları, Ceza Adaleti, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi, Suç Araştırmaları, Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi, Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Güvenlik(İngilizce) olmak üzere, doktora programlarında ise Uluslararası Güvenlik ile Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi alanlarına 10’ar öğrenci alınacak.

Aranan Şartlar Neler Mi?

Uluslararası Güvenlik’in İngilizce programı için adaylardan en az 75 puan yabancı dil şartı aranıyor. Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi programı hariç diğer programlarda ise bu puan en az 40 olmak zorunda. Ayrıca yüksek lisans programlarının tamamında ALES şartı ve bu sınavın puan şartı da 55.

Doktora programlarına başvurmak isteyen öğrencilerden Ales ve yabancı dil puanlarında sınır var. Başvuru yapmak isteyen adaylar bu sınavlardan en az 55 almış olmak zorunda.

Bu programa başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, başvuru için istenen belgeler ve diğer detaylar için akademinin resmi sitesi olan pa.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Sınav takvimine ilişkin tüm detaylarda yine bu sitede mevcut.

Birçok gencin hayali olan bu alanlar için Polis Akademisinden müjde geldi. Sözü edilen her bölüm için 10’aar öğrenci alınacak. İki sınavdan puan şartını adaylar bu alandaki sınavlara başvuruda bulunabilecek.