Naylon Poşet Düzenlemesi Resmileşti! 2019’dan İtibaren Ücretli!

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nce plastik torbalara getirilen ücret Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda hazırlanan bu yönetmeliğe göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik torbalara ücret verilecek.

Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması çalışmalarına devam ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak amaçlı bir yönetmelik hazırlanmıştı. Bu yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2019 Son Tarih!

Bu yönetmelikte, tüm dünya üzerinde hassasiyet gerektiren ve birçok ülkenin de üzerinde durduğu plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucunda oluşan çevresel ve görsel kirliliğin önlenmesi ve bu poşetlerin gereksiz kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 2019 yılının 1 Ocak tarihinden itibaren plastik poşetler satış noktalarında kullanıcılara ücretli olarak verilecek.

Plastik torbalara uygulanacak olan ücret her yıl Ambalaj Komisyonu’nun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek. Belirlenen fiyat ise takip eden yıl boyunca geçerli olacak.

Plastik torbalar 2019 yılının başından itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil tutulmak üzere satış noktalarında tüketiciye veya kullanıcıya ücretsiz olarak verilmeyecek. Ayrıca bu poşetlerin ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir kampanya veya promosyona da dahil edilmeyecek. Bu yönetmelik kapsamında olmayan çok hafif torbalar da bu uygulamadan muaf tutulacak.

Bu düzenleme sonucunda 31 Aralık 2019 tarihine kadar kişi başı yıllık plastik torba kullanımında %90, 31 Aralık 2025 tarihine kadar ise %40’ı aşmayacak şekilde azaltılmak hedefleniyor.

Sonuç olarak plastik torbalar önümüzdeki günlerde geçeceğimiz yılda da ücretsiz olacak ancak bundan sonraki yıllarda plastik torbalara ücret ödenecek.