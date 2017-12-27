4 İl Yeniden Ayağa Kaldırılacak!
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4 İl Yeniden Ayağa Kaldırılacak!


4 İl Yeniden Ayağa Kaldırılacak!
4 İl Yeniden Ayağa Kaldırılacak! Seda Polat - Tarih: 2017-12-27 Saat: 17:44:52
Anasayfa Eko Gündem 4 İl Yeniden Ayağa Kaldırılacak!

Terörden dolayı büyük zarar gören dört il yeniden ayağa kaldırılacak. Bu terörden dolayı zarar gören 4 ili unutmayan hükümet, buralara tam 800 milyon liralık kira ve eşya yardımı yaptı. Terör mağduru vatandaşlara kullanım için verilecek olan 25 bin konut ile bu terör etkisinde kalan bölge yeniden ayağa kaldırılacak.

Terörden dolayı büyük zarar gören dört il yeniden ayağa kaldırılacak. Bu terörden dolayı zarar gören 4 ili unutmayan hükümet, buralara tam 800 milyon liralık kira ve eşya yardımı yaptı. Terör mağduru vatandaşlara kullanım için verilecek olan 25 bin konut ile bu terör etkisinde kalan bölge yeniden ayağa kaldırılacak.

Terör nedeniyle büyük zarar ve mağduriyet yaşayan bölgelerin yaralarının sarılması için tüm çalışmalar sürüyor. Terör örgütünün çukur terörüyle büyük zarara uğrattığı şehirler, yani Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Hakkari’de hükümet vatandaşları yalnız bırakmadı.

Terörün İzi Siliniyor!

Şırnak merkez, Diyarbakır Sur, İdil, Cizre, Silopi, Mardin Nusaybin, Hakkari Yüksekova ilçelerinde yaşayan vatandaşların evleri terör nedeniyle fazlasıyla zarar gördü. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara tam 800 milyon liralık kira ve eşya yardımı yapıldı. Bu adı geçen dört ilde bu illerin hem modern bir görüntüye kavuşması hem de ekonominin canlandırılması için tam 25 bin konut ve işyeri inşa edildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör ile mücadele operasyonları sırasında 3695 konut ile 1378 işyerinin haricinde Kurşunlu Camii’nin yer aldığı 150’den fazla tescilli yapı da zarar gördü. Yaşanabilir Diyarbakır sloganıyla şehri yenileme çalışmaları altında şehrin tarihi dokusunun yansıtılması amacıyla hükümet, Sur için bir kentsel tasarım rehberi hazırladı. Bu kapsamda da Melik Ahmet ve Gazi Caddesi’nde tam 1378 iş yeri onarıldı. Hz. Süleyman ve Ulu Cami çevrelerinin de dahil olduğu 115 dönümlük alan yenilendi. Dicle Vadisi’nde yer alan 320 dönümlük yepyeni bir arazi de yaşam alanına dönüştürüldü.

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