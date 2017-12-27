Yerli Otomobili İstismar Etmeye Çalışıyorlar Ancak Millet Sahiplendi!

Konu ile ilgili flaş açıklama Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den geldi. Türkiye’nin yerli otomobil projesinin hafife alındığını söyleyen Bakan, bu projesi istismar etmeye çalıştıklarını ancak milletin bu fikri tamamen sahiplendiğini ve bu projenin büyük bir gayretle sürdürüldüğünü söyledi.

Konya’ya bir üretim tesisinin açılışı için giden Özlü, burada konuşma yaptı. Özlü Türkiye’nin büyümesini küçümsemeye çalışanlar olduğunu belirterek, sözlerinin havada kaldığını söyledi.

İş İcraat Kısmına Gelince Yoklar!

Türkiye’nin bütün şehirleri ile ve bütün sektörleri ile büyümeye devam ettiğini söyleyen Özlü, bu büyümeyi çeşitli argümanlarla küçümsemeye çalışanlar olduğundan bahsetti. Hiç kimsenin sadece muhalefet olmak için bu büyümeyi küçümseyemeyeceğini söyleyen Bakan Özlü, 3 çeyrektir rekor kıran büyüme oranını göstererek bu büyümenin hiçbir istismara fırsat vermeyecek şekilde sağlam olduğundan bahsetti.

Sadece muhalefet etmek için bu konu hakkında konuşanların olduğunu söyleyen Bakan, bu kişilerin işler ihracata geldiğinde, projeye geldiğinde ve vizyona geldiğinde söyleyecek sözleri olmamasından bahsetti.

Yerli otomobil projesinin dahi hafife alındığını belirten Bakan Özlü, bu projenin istismar edilmeye çalışıldığından söz etti. Milletin tamamen sahiplenerek benimsediği yerli otomobil projesinin büyük bir gayretle devam ettiğini söyleyen Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilen tarihte ve yine bahsedilen süre içerisinde projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Milli ve yerli duruşlarından asla taviz vermediklerini söyleyen Bakan Özlü, her sektörü desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Hedeflerinin olduğundan bahseden Bakan, bu hedefleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştıklarının da altını çizdi.