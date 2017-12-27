Savunma Sistemi Güçlendiriliyor! 2,5 Milyar Dolarlık Yeni Yatırımımız Var!
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Savunma Sistemi Güçlendiriliyor! 2,5 Milyar Dolarlık Yeni Yatırımımız Var!


Savunma Sistemi Güçlendiriliyor! 2,5 Milyar Dolarlık Yeni Yatırımımız Var!
Savunma Sistemi Güçlendiriliyor! 2,5 Milyar Dolarlık Yeni Yatırımımız Var! Seda Polat - Tarih: 2017-12-27 Saat: 18:20:59
Anasayfa Yatırım Savunma Sistemi Güçlendiriliyor! 2,5 Milyar Dolarlık Yeni Yatırımımız Var!

Konu ile ilgili açıklama Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den geldi. Canikli, savunma sistemimize Rusya’dan 4 adet S-400 ile 2 sisteminin alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tunus ziyaretinde El-Baci Kaid es-Sibsi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında söz alan Bakan, Rus basınında yer alan haberlere açıklama getirdi.

Konu ile ilgili açıklama Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den geldi. Canikli, savunma sistemimize Rusya’dan 4 adet S-400 ile 2 sisteminin alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tunus ziyaretinde El-Baci Kaid es-Sibsi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında söz alan Bakan, Rus basınında yer alan haberlere açıklama getirdi.

Rus basınında gündeme gelen konuyu açıklayan Bakan, Rusya’nın savunma şirketi olan Rosteh’den 4 adet S-400 füze sistemi bataryası alındığını ve bunun da 2,5 milyar dolar karşılığında olduğunu bildirdi.

Haber Doğru!

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Milli Savunma Bakanı, aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konu olduğunu da belirtti. Bu belirtiyle beraber konuya açıklık getiren Milli Savunma Bakanı, bu ödenecek parayı kredi ile mi karşılanması yoksa kendimizin mi finanse etmesi konusunda kararsızlık yaşadıklarını, sonucunda ise bir kısmının krediyle finanse edileceğine karar verdiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Rus basınındaki haberlerde Türkiye’nin Rusya’dan 4 adet S-400 füze sistemi aldığı yer almıştı. 2,5 milyar dolar karşılığında bunun alındığını söyleyen haberler, bugün Milli Savunma Bakanı tarafından gelen açıklamayla netleşti. Bakan bu satın almanın gerçek olduğunu, ancak sadece ödemenin finanse edilme şeklinde kararsızlık yaşadıklarını, bu sorunun da çözüldüğünü söyledi.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ilk S-400’de değil bu. Rusya’dan yeni alınacak olan 4 adet S-400’ün bölüğünde konuşlanma işleminin tamamlanmasının ardından ateşe hazır tam 144 füze bulunacak. Türkiye yaptığı savunma yatırımları ile bu yönde kendini oldukça geliştirdiğini gözler önüne seriyor.  

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