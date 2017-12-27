Aselsan İkinci Defa Halka Arz Yapacak!

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hisselerinin ikinci defa halkı arzının yapılmasına yönelik çalışmaların başlaması ve bahsedilen çalışmaların yürütülmesine dair genel müdürlüğe yetki verilmesi kararını aldı.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapmış olduğu açıklamalarda, firmanın yönetim kurulunun bugün düzenlediği toplantıda şirket hisselerinin ikinci halkı arzının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesi kararı alındığı bildirildi.

Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan hisseleri 26 Aralık Salı günü 32.42 liradan kapanan Aselsan'ın hisselerinin yüzde 84.6'lık kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı'na ait. Geriye kalan yüzde 15.3'lük bölüm ise borsada işlem görüyor ve yüzde 0.1’lik bölümü ise diğer ortaklara ait.

Hisseler 1 Yılda Tavan Yaptı

Bu sene içinde çoğu yatırımcı tarafında rağbet gören Aselsan, 26 Aralık Salı gününü 32.42 liradan önceki günle aynı seviyede sonlandırdı. Kasım ayında hisseler 47.22 liraya kadar çıkmasının ardından 28.88 liraya düşen hisselerin son fiyatı senenin başındaki fiyatına göre yüzde 155.80 oranında artmış durumda.

Yapılan açıklamalarda bir tarih belirtilmedi. İkincil halka arzla alakalı 2013 senesinde o dönemin Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, şirketin hisselerinin ikincil halka arzı konusunda yapmış olduğu bir açıklamada, ikincil halka arz oranını yüzde 15 olarak planladıklarını aktarmıştı. Belirtilen yüzde 15’lik oranın artı 5 ya da eksi 5 değişebileceğini ve bu konuda piyasa koşullarının göz önünde bulundurulacağını ifade eden Ergeneman, arzın tutarının ve hangi yöntemle uygulanacağının aracı kurumlarla yapılacak görüşmelerin sonucunda belirleneceğini dile getirdi. Günümüzde Aselsan’ın yüzde 15.42’lik bölümü halka açık geriye kalan bölümü ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait.