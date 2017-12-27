Rüzgar Santralleri İçin İhaleler Sürüyor
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Rüzgar Santralleri İçin İhaleler Sürüyor


Rüzgar Santralleri İçin İhaleler Sürüyor
Rüzgar Santralleri İçin İhaleler Sürüyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-27 Saat: 19:11:18
Anasayfa Eko Gündem Rüzgar Santralleri İçin İhaleler Sürüyor

Yeni rüzgar santrallerinin kurulumu için bugün yapılan ihalede şirketlere 590 MW kapasite ayrıldı.

Özel sektörün yatırım yapmak istediği yeni rüzgar enerjisi santrallerinde toplam 2.130 megawatt (MW) kapasite ayrılması için haftanın başından günümüze kadar süren ihalenin üçüncü gününde kapasitenin üçte ikilik bölümü şirketlere ayrıldı. İzin ve inşaat süreleri sebebiyle inşatının üç ile dört sene sürebileceği ve santrallerin hizmet vermeye başlaması konusunda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)’in tahminleri işletmecilerin 3 milyar dolar civarında yatırım yapacağı yönünde.

Dışa Bağlılık Azalacak

Rüzgar santrali açmak isteyen çok sayıda şirket bulunmasına rağmen ulusal elektrik dağıtım şebekesi sınırlı elektrik kapasitesine sahip. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)’ın düzenlediği yarışmada dağıtım şebekesine aktarılacak sınırlı kapasite ayrılıyor. Enerji üretiminde yurtdışından elde edilen kaynaklara bağlı olan Türkiye, uzun süreden beri rüzgar enerjisi de içinde olmak üzere yurt içinde bulunan kaynaklarını çoğaltarak enerji güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra 2017’de açıklanan ulusal enerji stratejisinin temelinde de bulunmakta.

Bu hafta yapılan yarışmalarla beraberinde 2017 senesinde 4.000 MW rüzgar enerjisi santrali için kapasite tahsisi yapılacak. Yani kasım ayından itibaren 6.450 MW olan RES kurulu gücü, bütün santrallerin 3-4 sene içinde üretim yapmaya başlaması halinde yüzde 60'tan fazla yükselecek.

Başvurularının Nisan 2015 tarihinde yapıldığı santraller için pazartesi günü yapılan ihalede 15 santrale 430 MW, Salı günkü ihalede ise 13 santrale 350 MW kapasite ayrıldı. 20 MW kapasite boşta kaldı. 27 aralık Çarşamba günü ise 250 MW'lık bölüm Karaman-Mersin'de olmak üzere yedi bölgeye 590 MW kapasite ayrıldı. Perşembe ve cuma günleri 740 MW kapasite için ihaleler devam edecek.

Batı kesimi en başta olmak üzere rüzgardan enerji üretmeye uygun bölgeleri bulunan Türkiye'nin kurulu gücü 2007 senesinden günümüze kademeli olarak artıyor. EPDK verileri kapsamında, kurulu güç Kasım ayının sonlanması ile geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 arttı. Rüzgar enerjisi Türkiye'de toplam kurulu gücün yüzde 8'ini oluşturmakta.

Rüzgar Enerjisi TÜREB TEİAŞ RES EPDK
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