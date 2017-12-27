Engellilerden ÖTV Alınmayacak Binek Araçlara Yeni Sınırlama Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile eskiden 1600 cc olan motor hacmi sınırı ise kaldırıldı. Bu durumda ÖTV'siz araç alma hakkından faydalanmak isteyen engelli vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları, istedikleri motor hacminde aracı alabilecek fakat aracın fiyatı bütün vergiler dahil 200 bin lirayı aşmayacak.

Yapılan açıklamalar dahilinde, 1600 cm³ ya da daha altında motor silindir hacmine sahip olması koşulu aranmayacak. Motor silindir hacmine bakılmayacak, hesaba alınacak özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dâhil bedeli 200.000 liradan da düşük olan araçlar olarak güncellendi.

Engelli vatandaşlar, gazi ve şehit yakınlarının ÖTV'siz otomobil alma hakkı Torba Yasa'da konu edilmiş fakat en başta vergiler hariç 70 bin lira olarak belirlenmişti. Sınır yasada vergiler hariç 90 bin lira olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'de bulunan düzenlemeyle vergisiz fiyat yerine vergi dahil fiyatın dikkate alınması ve fiyatın en yüksek 200 bin lira olmasına karar verildi. Engelli, gazi ve şehit yakınlarının faydalanabileceği ÖTV'siz binek aracı alım hakkında yeni sınır, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak.

Motor Silindir Hacmi Kalktı Fakat Durum Yine Aynı Olacak

Maliye Bakanlığı'nın, torba yasanın ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Tebliğinde yapılan güncellemeler, bugün Resmi Gazete'den bildirildi. Buna göre engelli, gazi ve şehit yakınlarının ÖTV'siz araç hakkından faydalanabilmesi için satın alınacak aracın motor hacminin 1600 cc ve altında olma koşulu ortadan kalktı. Bunun yerine, motor silindir hacmine bakılmadan, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer tüm vergiler dahil bedel 200 bin liranın altı olarak belirlendi. Fakat ÖTV ve KDV dahil fiyatın 200 bin liranın altında olması için vergisiz araç fiyatının 106 bin lirayı aşmaması gerekli. Bu da yalnızca motor silindir hacmi 1600 cc ve altında olan araçlarda bulunuyor.