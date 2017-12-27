Elektrikli Otomobilden Sonra Elektrikli Pickup!

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, paylaşım platformu Twitter'da elektrikli pickup talebinde bulunan kullanıcıya yapmış olduğu açıklamalarda, Model Y'nin ardından kısa süre içinde bir kamyonet üreteceklerinin sözünü verdi. Elektrikli pickup modeline dair daha önceden de aklında bir fikir olduğunu ifade eden Musk, ürünün ana tasarımının ve mühendislik unsurlarının 5 senedir aklında olduğunu ve bu projeyi de gerçekleştirmek için can attığını dile getirdi.

Haziran ayında elde edilen raporlar kapsamında Model Y, Tesla'nın Model 3 aracı ve Model 3 sedan modeliyle aynı platform üstüne kurulacak. Model Y’nin diğer Tesla araçlarından çok daha farklı olmayacağını belirten Musk, 2019 senesi ortalarında üretileceği öngörülen Model Y'den sonra aTesla, kamyonet piyasasına da girecek. Tesla Semi'nin tanıtımının yapılmasının ardından firma ticari kamyon, toplu taşıma otobüsleri, SUV ve kompakt spor araçlarını geliştirmek için bir ana plan üstünde çalışıyor. Tesla pickup modelinin satışa çıkacağı tarih ise, Musk'ın Nisan ayında yaptığı 18 ile 24 ay arasını işaret eden açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda 220 senesini gösteriyor.

Model Y’nin Üretiminin Ardından Yapımı Başlayacak

Tesla pickup Ford'un gemisi F-150 pickup serisinden daha büyük boyutlara sahip olacak. Aracın beklenmeyen sürprizleri ortaya çıkartacak ve şimdiye kadar görülmemiş bir yapıya sahip olacağına işaret eden Musk, bu açıklamaların ardından teknik detay veya özellik hakkında bilgi vermedi. Tesla, uzun zamandır elektrikli bir pikap kamyonet üreteceğini belirtiyordu fakat günümüze kadar aracın ne zaman sunulacağı hakkında bir bilgi vermemişti. Elon Musk, geri bildirim görüşmesinin bir bölümü olarak pikap kamyonetin, 2019 ile 2020 seneleri arasında piyasaya sunulacak olan Model Y'den sonra üretilmeye başlanılacağına dair söz verdi.