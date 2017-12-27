Elektrikte Negatif Fiyatlamadan Almanya Nasibini Aldı
Advert Advert Advert


Elektrikte Negatif Fiyatlamadan Almanya Nasibini Aldı


Elektrikte Negatif Fiyatlamadan Almanya Nasibini Aldı
Elektrikte Negatif Fiyatlamadan Almanya Nasibini Aldı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-27 Saat: 20:00:43
Anasayfa Eko Gündem Elektrikte Negatif Fiyatlamadan Almanya Nasibini Aldı

Temiz elektrik kaynaklarının kullanımına yönelik yapmış olduğu teşvik faaliyetlerine 200 milyar dolar tutarında yatırım yapan Almanya, elektrik konusunda işler zora düşünce büyük ölçekli tüketicilerine elektrik kullanılması yönünde teşvik ücreti ödemesi yaptı.

Pazar ve Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinde Avrupa genelinde büyük bir elektrik ticareti borsası olan EPEX Spot piyasasında, az oranda seyreden talep, mevsim normallerinin üstünde olan sıcaklık ve yoğun rüzgârın rüzgâr enerjisi santrallerini çok iyi çalıştırması nedeniyle elektrik fiyatları sıfırın altına düştü. Bu “Negatif Fiyatlama" durumundan yalnızca Almanya nasibini almakla kalmadı. Buna rağmen daha yeşil enerji kaynaklarına yatırımın teşvik edilmesi nedeniyle en fazla negatif fiyatlama da Almanya’da görüldü.

EPEX Spot’un elde ettiği veriler dahilinde, 2017 senesinde Almanya'da 100'den fazla sefer müşterilere enerji tüketmeleri için ödeme yapıldı. Pazar günü fabrika sahipleri ve diğer geniş ölçekli enerji tüketicileri, toptan fiyatlamada kullandıkları her bir megavat saat elektrik başına 60 dolar tutarında para aldı. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisinin olumsuz yönü çok ihtiyaç duyulduğu süreçte değil, çok rüzgâr veya güneş olduğu zaman üretim gerçekleştirmeleri. Buna ek olarak, depolama teknolojisi de üretilen fazla enerjinin hepsini depolayacak güce sahip değil. Fosil yakıtlarla çalışan eski enerji santralleri de arzın azaltılması için doğru zamanda harekete geçmiyor.

Arzın Yüksek Olduğu Zamanlar Tüketim Artmalı

Negatif fiyatlama, Almanya'nın ve hatta dünyanın çoğu ülkesi gibi gittikçe çoğalan yenilenebilir enerji üretimine adapte olamadığının bir belirtisi. Teknolojik ilerlemeler bu ek üretimi depo etmekte ve şebekeye daha iyi bir şekilde dağıtmada geride kaldı. Fakat piyasalarda yapılabilecek birçok düzenlemeler bu durumu değiştirebilir. Örnek verilmesi gerekirse; Almanya, tüketicileri arzın çok yüksek olduğu zamanlarda elektrik kullanmaya özendirmek için çalışmalar yürütebilir. Ya da insanlar çamaşır makinelerini elektriğin çok fazla ve uygun fiyatlı olduğu dönemlerde çalıştırmaları için teşvik edilebilir. İşletmeler de çok fazla enerji tüketen işlemlerini bu dönemlerde yapması konusunda bilgilendirilebilir.

Negatif Fiyatlama Almanya Yenilenebilir Enerji Kaynağı Elektrik Tüketim
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Polis Akademisi İçin Haber Bekleyenler Müjde!
Polis Akademisi İçin Haber Bekleyenler Müjde!
27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!