Çay Borsası İle Ürün Hak Ettiği Değeri Almaya Başladı
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Çay Borsası İle Ürün Hak Ettiği Değeri Almaya Başladı


Çay Borsası İle Ürün Hak Ettiği Değeri Almaya Başladı
Çay Borsası İle Ürün Hak Ettiği Değeri Almaya Başladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-27 Saat: 20:13:24
Anasayfa Eko Gündem Çay Borsası İle Ürün Hak Ettiği Değeri Almaya Başladı

Doğu Karadeniz'in en başlıca tarımsal ürünlerinden olan kurutulmamış çay için açılan ürün borsası, yaş ve kuru çayda fiyat artışını destekledi.

Rize Ticaret Borsası (RTB)’nin himayesinde yürütülen çalışmalar sonucunda nisan ayında hizmet vermeye başlayan Çay Borsası'nda, deneme amacıyla kuru çay satışları yapıldı. Yapılan çalışmalar sunucu 2017 senesinde borsada işlem görmekte olan 1 milyon 40 bin kilogram kuru çayın piyasalara satışı yapıldı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, Türk çay sektöründe ilk defa ürün borsası üstünden alım ve satım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

2017 senesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yaş çayın kilosunun 13 kuruşu destekleme primi de dahil olmak kaydıyla 2.13 lira tutarında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, özel sektör piyasasında yaşanan düzensizlik sebebiyle bu fiyatın destekleme harici geçen senelerde 1.5 liraya kadar düştüğünü ifade etti. Bu sene yeni gelen düzenlemeler sayesinde özel sektörde yaş çay kilo bedelinin destekleme harici 2.2 liraya kadar çıktığına işaret eden Erdoğan, kuru çayın kilo başına bedelinin ise Çay Borsası'nın kurulmasıyla özel sektörde 8 liradan 14 liraya kadar yükseldiğini vurguladı.

Kaliteli Ürünün Değeri Bilinecek

Çay Borsası'nda ilk sene olmasına karşın ciddi seviyede işlem gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, Çay Borsası aracılığıyla 1 milyon 40 bin kilo civarında kuru çay satışı yaptıklarını bildirdi. Yapılan bu satışların sektörün ürettiği ürünün yanında küçük bir tutar gibi göründüğünü fakat hedefleri olan 2018-2019 senelerinde çok daha farklı bir dönemin başlayacağını ifade eden Erdoğan, çay sektöründe kaliteli ürünün değer kazandığı başarılı dönemlerin yaklaştığına işaret etti.

Alıcının borsadan satın aldığı kuru çayda ilk çuval ve son çuval arasındaki kaliteyi fark edecek bir sistemin olduğunu belirten Erdoğan, kaliteli ürünün hakkını alacağı, fiyatların yükseleceği bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Erdoğan, ürün borsası alımlara 12.5 liradan başladığını ve günümüz itibarıyla 14-14.5 lira arasında çuval çayda alım satımları yapıldığını aktardı.

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