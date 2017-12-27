Ege’den Malezya’ya İlk Defa Doğrudan İhracat Yapıldı
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Ege’den Malezya’ya İlk Defa Doğrudan İhracat Yapıldı


Ege’den Malezya’ya İlk Defa Doğrudan İhracat Yapıldı
Ege’den Malezya’ya İlk Defa Doğrudan İhracat Yapıldı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-27 Saat: 20:28:02
Anasayfa İthalat&İhracat Ege’den Malezya’ya İlk Defa Doğrudan İhracat Yapıldı

Egeli ihracatçıların çalışmalar yaptığı projeler dahilinde Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'ya ilk direkt meyve ihracatı Manisa'dan yapıldı.

Egeli ihracatçıların Uzak Asya'dan Malezya pazarına ilk meyveler ihraç edildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Seyyar, Türkiye'den Malezya'ya ilk meyve ihracatı olarak 17 ton nar gönderimi yaptıklarını ifade etti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, ihracatlarının büyük bir bölümünü AB ülkeleri ve Rusya'ya yapan ihracatçı firmaların alternatif pazarlar bulması hedefiyle ve Ekonomi Bakanlığı desteği sayesinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesine katıldıklarını dile getirdi.

Türk Ürünlerinin Kalitesi Tüm Ülkeler Tarafından Bilinmeli

Bu proje dahilinde üzüm ve kirazdan elde edilen başarıya işaret eden Seyyar, Şili'ye araştırma gezisi düzenlediklerini ve THY Cargo'nun destekleriyle indirimli hava kargo taşımacılığına başladıklarını aktardı. Uzak Asya pazarındaki potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla Çin, Hindistan, Malezya, Vietnam pazarlarına odaklandıklarını ifade eden Seyyar, Malezya'da temas kurulan kişilerle bu ülkeye ilk defa doğrudan meyve ihracatı yaptıklarını anlattı. Seyyar, 17 ton nar yüklü ilk konteynerin Manisa'nın 13 bin kilometre uzağındaki Malezya'ya doğru yola çıktığını belirtti.

Malezya’ya ayva, üzüm ve kirazın da ihraç edileceğine dikkat çeken Seyyar, Türkiye'den Malezya'ya ilk direkt meyve ihracatı olarak 17 ton nar gönderdiklerini, bu ihracatın devamının başka meyve türleriyle geleceğini aktardı. Hedeflerinin Türk ürünlerinin kalitesine yönelik farkındalık oluşturmak ve uzak pazarlarda ticaret başlatmak olduğuna değinen Seyyar, Rusya krizinin ardından sektörde ciddi sıkıntılar yaşandığını anımsattı. O süreçte ihracatçının yolunu bulacağını söylediklerine değinen Seyyar, bu kriz ile bugün çok daha geniş bir pazar kitlesine ürün gönderdiklerini belirtti. Seyyar, günümüzde dünyanın tüm bölgelerine ihracat yapılması gerektiğini vurguladı.

İhracat Nar THY Cargo Malezya Manisa TİM Rıza Seyyar
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