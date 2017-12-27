Uygulamalı Girişimcilik Sertifikaları Adaylara Dağıtıldı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kurumun Türkiye ekonomisine fayda sağlamak isteyen girişimcilere daima destek vereceğini dile getirdi. Denizli Ticaret Odası (DTO)’nun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’in Denizli Merkez Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında gerçekleştirdiği Girişimcilik Kursları hala sürmekte. Bu kapsamda kursları başarıyla bitiren 230 girişimci adayı için DTO Toplantı Salonu’nda sertifika töreni yapıldı. Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi eğitmenleri aracılığında 2017 senesi süresince Denizli Ticaret Odası’nda toplam 1300 kişiye eğitim verildiğine dikkat çeken Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, girişimcilerin ülke ekonomisine ciddi faydalar sağlayacaklarına işaret etti.

Girişimci Demek Yeni İş Olanakları Demek

Her bir girişimcinin yeni bir iş kapısı açmakta ve ek iş olanağı oluşturduğuna dikkat çeken Erdoğan, KOSGEB’e ve İŞKUR’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu. Girişimciliğe büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Erdoğan, açılacak her yeni iş yerinin, yeni istihdam olanakları anlamına geldiğini aktardı. Kurs alarak iş yeri açanlara destek olmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, işletmenin açılışında ve çalışma süresince bu girişimcilerde devamlı olarak ilgilendiklerini ifade etti. İşleriyle alakalı tüm konuları ve tüm fırsatları görüştüklerini dile getiren Erdoğan, girişimciliğin istihdam anlamına geldiğini ve bu işletmelerin ise ülke ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı. Erdoğan, sertifika alanlara iş hayatlarında başarılar diledi.

Denizlili vatandaşın girişimcilik ruhunun ön plana çıktığına işaret eden İŞKUR Müdürü Fatih Işık, Denizli’de yaşayan vatandaşın ortaklık kurarak işletme açtıklarını anlattı. Girişimciliğin ilk aşaması olan bu kurslara katılanların, girişimcilikte güçlü adaylar olduğunu kanıtladığını belirten Işık, sertifika alanlara başarı diledi. Işık, 230 sertifika daha dağıttıklarını ve bu kişilerin bir kişi dahi istihdam etmeleri durumunda 460 çalışana sahip bir fabrika anlamına geldiğine işaret etti.